苹果向印度政府提出替代方案 避免iPhone被退网

新浪科技讯 北京时间7月30日晚间消息，印度媒体《Business Standard》今日援引印度政府官员的消息称，苹果公司(以下简称“苹果”)与印度电信监管部门之间的对峙局面即将结束。

报道称，苹果与印度电信监管局(TRAI)之间的对峙僵局可能很快被打破，因为苹果在手机安装防骚扰软件问题上将给出一个替代方案。该政府人士称，苹果已经通知印度电信监管局，iOS 12将允许开发者开发符合印度电信监管局规定的防骚扰软件。

同时，苹果也在开发一款类似的应用，并计划在今年11月的“排灯节”(印度重要节日)到来之前提供给iPhone用户。

为了打击电信骚扰者，印度电信监管局自主开发了一款防骚扰软件“DND”(“别烦我”简写)，提供给印度所有的手机用户安装。但与其他手机厂商不同的是，苹果认为该软件获取用户的通话和短信记录，侵犯个人隐私，因此不予上架。

但印度政府随后表示，到明年1月份，如果仍有智能手机拒绝“DND”，则印度运营商就要强制将这些手机踢出移动网络。(李明)