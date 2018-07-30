IBM面向金融机构推出区块链平台 花旗巴克莱参与测试

新浪科技讯 北京时间7月30日晚间消息，IBM周一面向大型金融服务机构推出了一个名为“Ledger Connect”的区块链平台，并联合巴克莱银行和花旗集团等9家金融服务机构进行测试。

IBM表示，将与外汇市场基础设施公司CLS合作，共同和创建Ledger Connect平台。该平台专为金融服务机构而设计，其目标是将区块链技术应用于多种金融领域，包括了解客户流程、筛选、抵押品管理、衍生品交易后处理和市场数据等。

Ledger Connect平台托管在一个单一的网络上，旨在为金融机构创建“一站式”区块链应用商店。

到目前为止，已有包括巴克莱银行和花旗集团在内的9家金融服务机构参与了这一概念平台的验证和测试。区块链(即分布式记账技术，DLT)平台目前尚未被广泛使用，但IBM表示，会在完成概念验证、监管批准，同时市场需求充足之后正式推出。

当前，许多公司都在提供不同的DLT产品。例如，R3就与多家银行合作推出了针对金融服务行业的区块链产品。此外，一些银行也在开发自己的技术。

与此同时，这也引发了业内担忧，人们担心不同的区块链平台之间的兼容性问题。例如，如果一家银行使用的是某一家公司创建的DLT技术，而另外一家银行则使用另一种区块链技术，那么这两家机构可能就无法彼此交易。

而Ledger Connect平台托管在一个单一的网络上，其目标是为金融机构创建“一站式”区块链应用商店。它将提供由不同厂商提供您的应用和服务，主要包括了解客户流程、筛选、抵押品管理、衍生品交易后处理和市场数据等。

当前，IBM正试图通过拥抱新技术来重振公司业务，如云计算和区块链技术等。到目前为止，该战略似乎颇为有效。今年第二季度，IBM营收实现连续第三个季度增长。而之前的五年，IBM营收同比均保持下滑趋势。

本月中旬，IBM还与美国金融服务提供商Stronghold达成合作协议，共同探索“Stronghold USD”稳定币的各种使用案例。(李明)