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华大基因市值首次跌破300亿元 去年市值曾达千亿元

华大基因市值首次跌破300亿元 去年市值曾达千亿元
2018年07月30日 16:47 新京报
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华大基因市值首次跌破300亿元 去年市值曾达千亿元
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　　新京报快讯（记者 林子）股价接连下跌的华大基因如今再创最近一年市值新低。

　　截至7月30日收盘，华大基因股价报74.19元，跌3.15%，总市值首次跌破300亿元，报296.83亿元。去年11月14日，华大基因市值一度突破1000亿元，如今已经下跌70%。

　　一篇天涯上的举报文章，让话题不断的华大基因陷入了“圈地门”；7月11日，一篇《华大癌变》的文章又对华大基因无创产前基因检测技术提出质疑；7月30日，华大基因农业集团董事长陷入离职疑云……上述多起事件直接导致华大基因最近一个月内不断发布澄清公告，股价也随之受到影响。

市值曾突破1000亿元市值曾突破1000亿元

　　去年7月14日，华大基因上市，发行价13.6元。作为基因检测的龙头公司，人们对于基因检测万亿级别市场的乐观预期直接反映在了华大基因的股价上。

　　上市2个月后，华大基因股价从13.6元涨至172元左右，涨幅超过11倍，市值逼近700亿元，因股票涨幅较大公司停牌核查。

　　在复牌后，华大基因公司一路高歌，直到去年11月13日，华大基因的市值已经高达970.68亿元，媒体报道称，公司“距千亿市值大关仅差不到一个涨停板”。

　　去年11月14日，华大基因开盘后股票最高冲至261.99元，当日收盘价为255.88元，涨4.86%，股价涨幅超17倍，市值在短短4个月内急速突破千亿元，位居A股医药类上市公司市值前三。

　　如今市值较最高点跌落70%

　　然而，公司股价在攀升至最高点后便一路下滑。

　　今年5月29日，在华大基因董事长汪建发言称公司员工都要活到100岁的次日，华大基因股价报145.97元，跌1.31%，当时公司市值已经下跌至584.03亿元。

　　在无创产前基因检测事件发酵时，7月16日华大基因的市值下跌至369亿元，随后两周时间，一直在300亿元的关口徘徊。

　　在此背景下，华大基因于7月17日、19日、23日连发三次增持公告，分别增持3000万元、1000万元、1.5亿元，增持主体包括董事长、CEO、董事、高管、监事及核心骨干人员。

　　但在华大基因农业集团董事长陷入离职疑云后，华大基因股票仍跌破300亿元大关。

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