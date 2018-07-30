虐童事件后续：红黄蓝股价直线回升 被授国际文化奖

来源：南都 作者：毛淑杰

2017年，红黄蓝虐童事件爆发后，在美股上市的红黄蓝教育股价暴跌。2017年11月24日收盘价16.45美元，跌破发行价，较前日26.71美元跌幅超40%。不过，时隔半年后，红黄蓝股价已从2018年6月起迅速回升，6月20日达到23.1美元，创虐童事件后的股价最高点。

红黄蓝教育从2017年11月至今的股价变化图

虐童案对红黄蓝教育带来了巨大的负面影响。随着事件渐渐平息，红黄蓝股价也迎来长达半年的“平静”。2018年3月中旬起，红黄蓝股价一直在16-17美元低位徘徊。5月，针对备受社会关注的红黄蓝幼儿园虐童一案，检察机关向法院提起公诉。不过，6月初，红黄蓝股价开始直线回升，6月20日收盘价达到23.1美元，创虐童事件后的股价最高点。

虐童案爆发时，据红黄蓝上市不足2月。

虐童事件于2017年11月22日晚开始发酵，随后在国内社交媒体上爆炸性传播，红黄蓝开始收到各方质疑。不过，11月23日为美国感恩节，美股休市一天。所以，该负面事件对红黄蓝股价的影响在24日才得到显现。

2017年11月24日，红黄蓝（股票代码：RYB）盘中股价低达14.10美元，较前一日跌幅超过47%，几近腰斩。一夜之间，该公司市值缩水超过3.6亿美元，折合人民币接近24亿元。

随着警方调查结果的发布，红黄蓝股价出现短时间“逆转”。2017年11月28日，这支暴跌的股票被机构投资者抄底，股价大幅回升，当日收盘价达到22.2美元。不过，随后红黄蓝股价再次出现大幅震荡，多次低于发行价。

2018年6月起，该公司股价迎来直线回升，并连续2月平均股价超过20美元。

此外，南都记者注意到，今年6月起，红黄蓝开始在国内外主办或协办一系列教育类活动，比如与长沙师范学院签订协议共建早教学院；举办学前教育发展高峰论坛等。

红黄蓝教育被授予“中意文化交流使者”。

7月初，2018意大利萨兰托中国文化周启幕，该活动的主办方之一红黄蓝教育被授予“中意文化交流使者”。据媒体报道，该活动由意大利中意一丝文化协会联合当地政府共同创立。文化周上展出了40幅中国儿童画，其中30幅，是从全国百余家红黄蓝幼儿园投稿的近2000幅作品中选拔而来。