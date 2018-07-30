“疫苗事件”惊魂一周：11家基金公司下调ST长生估值

原标题：“疫苗事件”惊魂一周：11家基金公司发布300多份公告下调ST长生估值 离公司最低估值还有19个跌停

见习记者 闫晶滢

随着ST长生疫苗案件的不断深入调查，上周生物疫苗股也迎来了“惊魂一周”。截至7月29日，已有11家基金公司发布超过300份下调ST长生估值的公告，其最低估值也已降至3.96元/股。

除了处在风口浪尖之上的ST长生持续跌停外，康泰生物、智飞生物等个股也受到牵连，股价遭遇年初以来最大跌幅。与此同时，在二季度重仓疫苗股的基金也难免“躺枪”，遭遇业绩滑铁卢。

事实上，就近期基金二季报披露的业绩情况来看，医药主题基金业绩表现领跑全行业。而在近期市场情绪的推动下，原本赚得“盆满钵盈”的医药主题基金可能将迎来一段阵痛期。

ST长生“9连跌”拖累基金业绩

7月15日晚间，ST长生首次披露其子公司存在疫苗生产记录造假情况，至今尚不足半月。此后，ST长生陆续传出被证监会调查、子公司停产、董事长及部分高管无法正常履职、银行账户被冻结等一系列负面信息。7月26日，ST长生被实施其他风险警示，公司股票简称由“长生生物”变更为“ST长生”。

截至上周五，ST长生已迎来第9个跌停板，股价跌至10.6元/股。而受“疫苗门”事件影响，上周医药生物板块下跌明显，5日累计跌幅达到3.76%，在28个申万一级行业指数中处于“领跌”状态。在此情况下，在今年上半年一路“顺风顺水”的多只医药主题基金的日子也不好过。

Wind数据显示，今年一季度，共有11只基金重仓持有ST长生，持股数量合计为1055.81万股，彼时持股总市值为2.03亿元。不过，值得庆幸的是，在近期基金披露的二季报中，上述11只基金的前十大重仓股名单中，均未有ST长生的身影。目前，在二季度末还重仓持有ST长生的仅有东方利群混合A和易方达生物科技指数两只基金。

具体来看，东方利群混合A持有ST长生10万股，占净值比为1.37%。由于ST长生10个交易日累计跌幅已达到56.82%，跌幅远超该基金其他重仓股，东方利群混合A业绩明显受到影响。截至7月27日，该基金最新净值为1.1695，近一月跌幅为2.42%。而易方达生物科技指数除重仓ST长生外，还重仓持有智飞生物、康泰生物、安科生物(17.420, 0.00, 0.00%)等医药个股，且上述个股最近10个交易日累计跌幅均在10%以上。易方达生物科技指数最新净值为1.0076，近一月累计跌幅为6.3%。

11家基金公司 下调ST长生估值

事实上，由于基金季度报告仅披露前十大重仓股名单，因此“踩雷”ST长生的基金绝非仅有东方利群混合A和易方达生物科技指数两只基金。

7月16日，安信基金旗下69只基金公布对ST长生估值下调的公告，调整价格为16.11元/股。至此，多家基金开启了对ST长生的估值下调之路，伴随着ST长生不断拉出跌停板，基金公司对其估值也不断下滑。

截至7月29日，已有11家基金公司发布超过300份下调ST长生估值的公告，其最低估值也已降至3.96元/股。而以ST长生目前10.6元/股的股价来看，距离基金公司给出的估值尚需19个跌停板。不过，由于ST长生并未出现在其前十大重仓股名单中，可预想上述基金的受到影响并不算太大。

遭遇估值下调的并非仅有ST长生，多只疫苗股也被“拖下水”，被基金公司下调估值。例如，7月23日晚间，中银基金、富国基金、中欧基金、融通基金等多家基金公司纷纷公告称，对康泰生物下调估值。截至发稿，宣布下调康泰生物估值的基金公司已超过10家，其中以建信基金给出的38.16元/股为最低值。7月23日至7月24日，康泰生物连续跌停，截至上周五收盘，康泰生物股价为44.17元/股。

长城证券研报指出，本次疫苗事件在短期内将会对医药板块造成一定影响，但长期来看，我国社会老龄化加快，医药刚需特性明显，长期有望维持稳定增长。在我国医药国际化进程中，质量水平提升将会是长期发展趋势。

此外，也有基金分析人士指出，此次ST长生“疫苗事件”短期内对疫苗行业造成一定冲击，预期疫苗板块相关个股短期内将继续下挫，而医药板块自身也恐受市场情绪影响。但长期来看，疫苗行业的科学性在过去已得到验证，疫苗板块中长期注重生产质量、注重研发创新、技术与海外接轨的企业虽短期受到拖累，但长期仍可关注。