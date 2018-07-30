蔚来CEO笑称今年亏的不止51亿 与特斯拉竞争没压力

蔚来汽车创始人李斌：今年“亏损”不止51亿元 与特斯拉竞争没压力

本报记者 刘媛媛 上海报道

7月28日，蔚来汽车位于上海中心大厦的第七家NIO House正式开业。根据蔚来的官方定义，NIO House 是“蔚来用户和他的朋友们的生活空间”，蔚来希望通过这种线下联结，与更多用户建立连接，打通线上、线下资源。

据悉，蔚来上海中心的NIO House面积约1300平方米，这背后的租金不菲，不少业内外人士对蔚来能否支付得起高额的租金表示担忧。对此，蔚来创始人、董事长兼CEO李斌在现场直言：“没有什么付不起的，我们所有合作的业主方对我们都进行过非常全面的调研，他们相信我们能够运营好，能够持续经营。”

值得注意的是，此前有消息称，蔚来汽车今年的亏损数额预计为51亿元，当日李斌就《中国经营报》记者提出的有关亏损问题进行了回应，其笑称“亏的不止51亿元，这是肯定的”。不过，李斌强调：“究竟该使用亏损还是投资去形容蔚来花出去的钱还需要思考，蔚来成立不到4年，还不是一个成熟的公司，我更愿意看成是投资和投入。如果我们公司有10年以上还不能赚钱，你可以用‘亏损’两个字，但是我们现在还在投入阶段。”

针对本报记者提出的另一个资金方面的问题，李斌表示不方便透露：“销量、订单等数字方面的问题以后我会少回应一点，只公布过去发生的事情、选择性地说已经做到的事情，可能更符合蔚来的风格。”

谈交付：7月底之前完成1000辆交付

一直以来，交付难问题都是造车新势力发展路上的“一道坎”。蔚来汽车也因两次推迟交付时间，遭遇了空前的信任危机。

去年12月，蔚来汽车发布ES8车型，李斌表示，ES8将于2018年4月开始首批交付。然而到了今年4月的北京车展期间，李斌表示由于产品需要进行安全性检验，造成实际交付时间比此前内部计划有所延迟，将调整至5月下旬。截至5月3日，蔚来汽车仅仅实现了内部交付10台的成绩。

此后，李斌将C端交付时间推迟至了6月28日开始。所幸这次没有食言，6月28日，蔚来在上海正式开始交付ES8。根据蔚来汽车此前公布的数据，截至7月15日，550号之内黑白蓝的用户车辆已经全部从工厂发出，大部分车辆已经到达城市交付中心。

7月28日，李斌在回答相关提问时坦言，和原来的计划相比，蔚来汽车的交付时间确实有推迟。“总体上和计划相比，我们推迟了一个月左右。我们当然希望快一点，因为能快一点有销售收入。每天都在关心到底有多少车交到用户手上，但前提是质量必须达到我们的标准，服务保障要跟得上。”

在李斌看来，蔚来有自己的量产路径，交付慢背后有各种各样的原因。“公司的销售模式是预订式，产出一批交付一批，这样产量爬坡的过程能很自然地呈现给大家。就算是传统的汽车公司换代产品也需要一段长时间的过程，再加上蔚来汽车是全铝的产品，运用了全新的工厂、全新的工艺、全新的平台，磨合的时间相对较长。”

根据计划，蔚来汽车在今年10月1日前1万台创始版ES8将全部交付，目前是交付倒计时冲刺阶段。李斌透露，7月底之前，1000辆黑白蓝的用户车辆会到达各个交付中心。

谈盈利：“卖车当然是要挣钱的”

困扰造车新势力的不只是交付问题，是否有充足的资金支撑、如何实现盈利等也是他们不得不面对的。

据了解，目前为止，蔚来汽车的融资金额接近150亿元，但李斌曾说过，200亿元是造车的门槛，没有200亿元的资金准备就别想进来。显然，150亿元的融资并不足够，那么目前蔚来的资金状况如何呢？李斌表示，这一问题不能透露，数字的事情以后会少回应一点。

值得注意的是，此前有媒体报道称，蔚来汽车内部人士透露了一份盈利预测信息。根据这份预测，蔚来汽车计划今年实现整车3万辆的销量，营业收入114亿元，同时预计亏损51亿元。

就此消息，本报记者也向李斌进行求证。其未透露具体数字，仅表示，蔚来成立不到4年，还不是一个成熟的公司，不可能不投入就造出好车和好的服务来。

他举例称，亚马逊亏损了20年，但另一方面可以看成是投资。“很多时候大家看问题和坐标时看错了。一个公司只讲利润的时候，肯定是销售额很难增长；一个公司只讲销售额的时候，一定是利润达到了某个平台期。但我们看的是研发的投入和整个服务体系的投入，不可能说种一颗种子马上就能长成大树，从蔚来来讲，我们是刚破土的幼苗，相信还会成长。如果十年以后，你说我们为什么还是亏损，这个词是对的。但是今天用这个词不是很合适。”

不过，其随后强调：“卖车当然是要挣钱的，车合理的毛利率还是必须要有的，我们的车还是能赚点毛利的，并不是不赚钱。”

谈竞争：“与特斯拉竞争没有压力”

去年12月推出蔚来ES8时，李斌曾称该车将与特斯拉Model X车型竞争，但成本要更低。蔚来汽车也一直被认为是网红造车运动中最有希望成为“中国特斯拉”的企业。

然而不久前，上海市政府和美国特斯拉公司签署了合作备忘录，特斯拉公司将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂，规划年生产50万辆纯电动整车。

那么作为对标特斯拉的蔚来，是否会感到压力？“我没什么压力，竞争反正是市场竞争，最后谁赢了再说。”李斌自信地表示，“我只能说我的产品比它更好，服务比它更好，至于有人愿意付更多的钱买它的车跟我没关系，你不能说价钱贵就一定是好的。当然我的车也不便宜，但是我的效率可能比它更高，还是那句话：我的车比它好，服务比它好，这是我的目标，而且很多地方已经实现了。”

在本报记者的采访过程中，蔚来创始版用户4571号陈先生向记者表示，其曾于7月5日和朋友开着特斯拉去试驾蔚来汽车，体验后感觉蔚来的人工智能比特斯拉更强，但续航里程可能不如特斯拉。“总体体验下来还不错，跟特斯拉旗鼓相当。”

值得一提的是，采访最后李斌提到，相比购买生产资质，公司更偏向于与江淮汽车的合作，认为这才是真正的创新。“并不是说我们不擅长制造，我们的制造和质量团队超过600人，投入不小，但重资产模式不一定是最佳的选择，去买资质与跟江淮合作相比，并没有显著的优势。我觉得这一创新比我现在去买一个资质更值得去尝试。”