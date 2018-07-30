蔚来汽车首批交付数字成谜 李斌：谈数字易自取其辱

一场豪赌？ 蔚来汽车店面 支出将超过研发投入

钱童心

代表造车新势力的蔚来汽车日前在上海的地标性建筑上海中心开了NioHouse体验店。到目前为止，蔚来中心已经在北京、上海、广州、南京、杭州等大城市正式投入运营。

按照蔚来汽车创始人、董事长兼CEO李斌的说法，蔚来汽车的体验中心基本都在地标建筑里。“你们可能不知道要在地标建筑开一个NIOHouse有多难，我认为和拿一个生产资质可能是差不多难度的。”李斌告诉记者，“生产资质你真想要不就是几个亿人民币吗？自己也不用掏钱，地方政府都给你掏钱，但是那没什么技术含量。好的店面根本不是钱能解决的问题，排队给它交钱的人太多了，因为对于业主方来说，首先得跟他的品牌形象一致，让他们愿意把这个地方交给你。”

目前特斯拉和蔚来汽车都在上海的太古汇设有门店。

此前有媒体援引公开数据称，蔚来汽车在太古汇门店的投入约达到8000万人民币，北京东方广场的年租金也预计在8000万人民币左右，如此推算，上海中心的年租金至少要达到上亿元人民币。不过蔚来汽车方面未对这些数字发表评论。

诸如蔚来这样的“造车新势力”的打法与以往传统车企不同，它们皆以直营店为主。

也有人提出质疑。“在上海中心这样的地标建筑一口气租下1000多平方米的地方肯定很烧钱，每平方米要卖出去多少车才能挣回来？”一位全球知名电动车生产商亚太区高层对第一财经记者表示。

但在蔚来汽车方面看来，在高大上的地段开店有其原因。“在中国降低进口汽车关税之后，国外尤其是欧洲的高端品牌，如奥迪、宝马、奔驰会在中国更有优势，这会对中国国产电动车厂家造成损伤，只有提升品牌形象，加之核心技术，才能与这些高端汽车制造商竞争。”一位蔚来的内部人士甚至透露，随着蔚来线下体验店的铺开，在店面方面的成本支出甚至将超过核心汽车研发方面的投入。

不过，目前最大的问题是包括蔚来汽车在内的众多新兴互联网汽车制造商都未获得生产资质。也就是说，这些没有资质的企业要生产电动车，只能通过代工的方式，这也是至今国内仍然鲜有互联网汽车交付的原因。

上个月底，蔚来汽车首款纯电动SUVES8正式对外交付，不过李斌拒绝透露交付数字。

据第一财经记者向业内了解到，首批交付数量为数百辆，而到今年8月底前，前1000辆订户都能提车。到今年9月，蔚来汽车产能有望达到10000辆。

“我们不愿意谈数字，谈数字容易自取其辱。”李斌道出了很多互联网造车企业的尴尬境地。

针对蔚来汽车的量产路径，李斌对第一财经记者表示：“我们采取预订式的汽车销售模式，现在仍处于一个量产爬坡的阶段，肯定是产出来一批交一批，形成流水线。从去年第一辆试制车到现在实现交付，我们的进程实际上仅仅推迟了一个月，就是传统的汽车公司大的换代产品也需要这么长的时间，而我们是全铝的车，全新的工厂、全新的工艺、全新的平台，肯定磨合的时间比较长一点。”

目前蔚来汽车交给江淮代工。此前有网友戏称，车主拿到ES8的第一件事情就是把车尾部的“蔚来江淮”的字样去掉。对于蔚来汽车而言，要打造真正的高端形象，获得自主生产的资质可能是未来唯一的出路。

长远来看，蔚来汽车已经在为获得自己的生产资质做准备。蔚来汽车在嘉定的工厂已经开建。上述蔚来汽车内部人士向第一财经记者透露，该厂是为获得“准生证”做准备，预计明年年底竣工，届时将用于生产电动汽车和新能源电池。

不过，他也承认，“目前国家的政策还未完全放开，因此新兴的汽车公司想要拿到资质还是比较困难的，必须要拥有制造工艺的能力，才能申请资质。我们认为国家应该给予新兴汽车公司更多扶持，比如建立担保机制，这样即使资质放开了，仍然有人对生产来负责。”