日本开发防犯困空调系统：监测到员工犯困自动降温

据共同社、日经新闻、朝日新闻等日本媒体报道，大金工业株式会社（DAIKIN）与日本电气股份有限公司（NEC）在7月25日宣布开发出可以防止员工犯困的办公室空调系统。大金与NEC分别是日本老牌空调制造商和信息技术提供商，后者拥有世界一流的人脸识别技术。该系统以NEC的人脸识别技术和人工智能（AI）分析员工表情、判断有无困意，再通过大金的空调技术调节室温，提高工作效率。

两家公司研究发现，若在出现犯困征兆的初期阶段给房间降温，清醒效果很大。具体来说，这套系统通过电脑显示屏上的摄像头捕捉员工眼皮抬起的缓慢动作，根据左右眼皮的动作差异和状态的变化，利用人工智能技术可找出有困意的人。这时候，房间的空调就会迅速下调温度，让员工打起精神来继续工作。

简单来说就是，摄像头的“眼皮动态捕捉”系统运用了NEC擅长的人脸识别技术，通过人工智能对人的眼皮进行分析判断员工的倦意。大金公司则负责开发控制空调的技术，让空调的风准确吹向产生倦意的员工。

为了提高办公室效率，两家公司的共同研究曾尝试通过改变亮度、气味等因素研究对困倦感的改善效果，最终发现改变温度对改善困倦感是最有效的。在一个实验中，55位被实验者心算两位数的加法题，实验开始后，将温度从27摄氏度降至24摄氏度，发现消除困意的效果增强。

据日经新闻报道，在7月25日的记者会上，大金的技术创新中心总工程师桥本哲表示，“将融合大金的空调管理技术和NEC的IT技术，力争提供能让人集中精神工作的空间”。

通过与大金的合作，NEC可以提供如何提高办公室工作效率等咨询服务。据官网介绍，NEC开发面部识别技术已持续30年，其人脸识别软件NeoFace现已被世界各国的出入境管理、公民ID管理等公共安全部门广泛采用。2017年3月，在全球权威机构美国国立标准技术研究所组织的视频面部识别技术基准测试中，NEC面部识别技术以99.2%的比对精度远超其他公司。

两家企业今后将在本公司的办公室内反复进行实验，以提高该系统的准确度。还将让其他企业试引入，为正式推广系统做准备。力争在2年内将该系统推向商用。