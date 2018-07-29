左手华晨右手长城：宝马的中国棋盘“平衡术”

吴小飞 张洪杰

第五轮中德政府磋商期间，在众多汽车领域的签单中，宝马无疑成为最大赢家。

除了与既有的合作伙伴华晨汽车深化合作，再签增资投产的框架协议外，宝马集团还与以生产SUV汽车为主的中国民营汽车企业——长城汽车签署了成立合资企业的合同，未来主要投放宝马旗下的MINI产品。

几乎与此同时，宝马将增持在华合资公司华晨宝马股比至75%的传言也开始在业内流传。对此，宝马（中国）在给《中国经营报》记者的回函中，并未回应股比问题，华晨汽车内部人士也以并未参与对德业务为由，称“不太清楚此事”。

7月17日动力电池龙头企业宁德时代公告称，华晨宝马正计划向宁德时代购买电池，且有权在特定情况下入股宁德时代。至此，宝马汽车在中国的传统燃油车、新能源汽车以及动力电池领域均有落子，意欲在剧变中的中国市场抢占先机。

股比疑云

据中国政府网官方微信日前披露的信息，国务院总理李克强在中德政府间磋商期间表示：“巴斯夫集团即将在广东湛江建设的精细化工一体化基地，是中国重化工行业外商独资企业‘第一例’；宝马公司在中国合资企业持股超过50%，这又是一个新的‘第一例’。”

此外，7月12~13日，包括彭博社、《华尔街日报》以及德国《经理人杂志》在内的多家知名外媒均报道了，宝马在华晨宝马中的持股比例将达到75%。若信息属实，这将成为中国汽车领域合资股比开放的第一例，因此消息一出，立即引爆中国舆论。

7月12日股比信息传出，华晨中国以每股11.98港元收盘，跌幅达到12.55%。随即，有媒体报道称华晨集团董事长祁玉民则怒斥前述信息为“瞎扯”，并表示“国家政策细则都没有出台，怎么会有具体股比”，且宝马中国的某高层也称这是没影的事。

不过，在记者多方求证过程中，涉事关联方均表现得讳莫如深。宝马（中国）、华晨宝马以及华晨汽车集团的相关人士均未给出明确答复。

7月17日，瑞银发布研报称，华晨与宝马现阶段难就价钱的公平值达成共识，因此认为75：25的股份比例只适合尚未筹建的电动车项目。

目前看来，宝马股比变动的信息并非空穴来风。有深谙信息传播规律的资深人士告诉记者，前述消息的传出或许并非乌龙事件，很可能因为首个传出信息的传播者并非汽车行业人士，未意识到某些信息的重要性，弱化了信息提出的背景和限定条件，片面单纯地提炼信息所致。中国汽车流通协会专家组成员李颜伟也表示，“很可能就是有这个提法而已。”

有意思的是，该现象也引起外媒热议。7月18日，在彭博社的一个视频节目中，美国汽车领域从业人士已经把前述股比信息作为已然事件公开讨论，并以宝马汽车在华的增资扩股作为案例展开分析。

宝马“平衡术”

7月10日在两国总理的见证下，长城汽车与宝马（荷兰）控股公司正式签署了合资经营合同。据合同，双方以注册资金17亿元成立新合资公司光束汽车有限公司（以下简称“光束汽车”），股比为50:50，注册地址为江苏省张家港市，计划年产能16万辆，投资总额达51亿元。新公司董事会由六名成员组成，董事长由长城委派，副董事长由宝马委派，任期四年。这也是宝马在全球范围内的首个纯电动车合资项目。不过，目前新公司尚在报审阶段。

合约签署次日的7月11日，长城汽车就合资事宜在北京召开新闻发布会。长城汽车董事长魏建军坦言，与宝马合资事宜历时两年多，“长城并不是不想合资，实际上是轮不到我们合资……人家不是央企就是国企，这次是一个民营性的合资。”

据长城方面公告，合资公司的经营范围还包括生产和研发传统燃油车。业内人士纷纷解读，认为这是为取代华晨宝马的传统燃油车埋下伏笔。负责长城宝马集团合作项目的长城汽车副总裁赵国庆告诉记者，光束汽车是宝马全球战略的一部分，除了承接MINI的新能源车，也可能有部分传统燃油车，但在中国市场，主要以新能源汽车为主。

谈及宝马与长城的合作，汽车行业知名评论员钟师表示，根据外资在华投资惯例看，如大众与江淮、福特与众泰以及宝马与长城，外资方倾向于另找新公司发展新能源汽车业务。在钟师看来，新能源汽车不确定因素太多，一旦并入原有渠道可能影响整体财务情况，原合资企业的股东方未必全力支持。

另一方面，长城汽车也具备合资条件。据李颜伟分析，长城汽车的产品比较适合中国市场，也有很强的销售团队和本土研发能力，且目前没有合资方，这些都是企业选择合资伙伴的重要参考因素。此外，双方披露合作意向始于两年前，彼时长城业绩飞涨，势头正猛。

不过，为了安抚既有伙伴，宝马在与长城签合同的前一天就对华晨许下增资投产的承诺。据宝马（中国）官方资讯，至2019年，华晨宝马的整车产能将达到52万辆；接下来，宝马将持续增加在沈阳的投资，到2020年，BMW的首款纯电动汽车BMW iX3也将在沈阳投产。

在华谋略

2001年，在时任华晨汽车董事长仰融的牵头下，宝马选择华晨汽车作为在华的合资伙伴。在这之前的1992年，华晨中国汽车（CBA）在美国纽约上市，作为中国企业海外上市的第一例，曾经风头无两。

“就宝马汽车发展的历程来看，可能对国资背景的企业并无偏好。”李颜伟说。在他看来，生意终归是生意，宝马已经落地中国，在日常经营无碍的情况下，并不会因为合作方掌舵人的变更而掉转风向。

不过，行业内的一个共识为，华晨宝马的中国合资方华晨汽车，在合资企业过去的发展过程中，贡献有限。据华晨中国2013~2017年财报，在过去的五年中，合资企业华晨宝马对华晨中国年度净利的贡献率分别是103.34%、104.17%、116.71%、117.83%以及135.49%。这意味着，期间，华晨中国的利润几乎全部来自于合资企业，且华晨自有业务是持续亏损状态。“华晨就是个收过路费、褥羊毛的。”李颜伟说。

距离上次合资的9年后，为应对中国车市不可阻挡的“新四化”浪潮，宝马二度在华合资。在新能源汽车的在华战略中，宝马选择“不把鸡蛋放在同一个篮子里”。

值得一提的是，李颜伟强调，宝马并不是舍弃了华晨，而是在新能源领域做出新的尝试。钟师也认为：“华晨和宝马是做传统燃油车的，现在与长城的合作主要是新能源汽车，彼此之前在产品方面并不重合。”

另据宁德时代公告，华晨宝马正计划向宁德时代购买8.15亿元的电池产能建设项目，并有权在特定情况下入股宁德时代，上限金额为28.525亿元。

至此，宝马在中国汽车市场的重要领域均有落子。2017年9月，在法兰克福车展期间，宝马集团董事尼古拉斯·彼得就曾公开对媒体表示，未来将继续增加在中国市场投入，尤其是电动汽车领域的产品投放。目前看来，宝马已为“在华厮杀”备足子弹。“中国市场是宝马最大的单一市场，豪华品牌在这一领域争夺是合理的。”李颜伟说。