倡议者向微软总部递交30万签名 请愿终止与海关合作

新浪科技讯 北京时间7月28日午间消息,周四,一群倡议人士向微软雷蒙德总部园区递交了一份多大30万人签名的请愿书。这些签字人加入到数百名的微软员工中,一道请求公司与美国移民和海关执法机构(ICE)断绝关系。

Color of Change、Fight for the Future、Center for Media Justices,以及其他组织一直在为#CancelTheContract(取消合同)这一活动征集签名。今年ICE开始将移民儿童与他们的父母分开时,微软与ICE之间的关系逐渐成为争论的焦点。

微软拒绝对请愿发表评论。

今年1月份,微软发布了一篇博文,解释了ICE如何使用公司的Azure云平台来处理敏感数据。在接下来的几个月里,ICE和联邦移民政策对公众的审查逐渐增加。6月份,超过100名微软员工签署了一封致公司首席执行官纳德拉的公开信,要求公司终止与ICE的合同。

纳德拉向全体员工发送了一封邮件,回应称家庭分离政策为“道德上令人愤怒的”并且“残忍粗暴”。

“我想明确一点:微软并没有同美国政府在任何有关拆散边境家庭父母与子女关系问题上有合作,”纳德拉写道,“我们目前与美国移民和海关执法局(ICE)的云业务合作仅涉及支持遗留邮件、日历、消息和文档管理等。”

尽管公众强烈反对,但微软和ICE的合作仍在继续。(木尔)