市场忧心竞争加剧、产品延迟 英特尔股价下跌8.6%

新浪科技讯 北京时间7月28日上午消息，由于担心竞争加剧和产品延迟，本周五英特尔股价下跌8.6％。

开盘时其股价为每股48.76美元，随后跌至盘中低点每股47.48美元。收盘时，英特尔股价略有回升，报收于每股47.68美元。

尽管英特尔周四发布的报告显示其在第二季度收入和利润表现强劲，但一些分析师仍然对来自美国超微半导体公司AMD等的竞争表示担忧。下一代芯片延迟数月更是令目前的境况雪上加霜。

相反，其竞争对手AMD公司发布的第二季度财报显示该公司收入和利润表现强劲，令华尔街投资人士印象深刻，本周四AMD公司的股价飙升了14％。

“该设置可能会使得AMD在未来几年内控制x86处理器市场的架构和流程节点，这将是我们从未见过的变局，并且会对英特尔的商业模式产生结构性破坏。“我们重申我们的卖出评级，”罗森布拉特证券公司在周五的一份报告中写道。 分析师指出，“英特尔可能会失去在CPU行业中的垄断地位。”

与此同时，英特尔一直在努力按照既定的时间表进行下一代芯片的生产工作。在其公布的财报中，英特尔透露该公司的10纳米芯片生产流程将于明年下半年投入使用，这意味着它的下一代产品将在2019年假日季前面世。多年来，英特尔一直在大规模开发10纳米芯片。他们承诺，新一代芯片与2014年以来使用该公司的14纳米技术制造的芯片相比，性能更加强大且功耗更低。

但是芯片的延迟导致美银美林于本周五将英特尔的股票评级从“买入”下调至“中性”，并且称产品延迟是英特尔的“最大风险”。

当英特尔还在10纳米芯片生产方面苦苦挣扎的时候，AMD在7月早些时候表示将在2018年底开始生产下一代7纳米芯片。

“英特尔面临的最大风险是其下一代10纳米产品的出货延迟一年，而其竞争对手台湾半导体则迅速赶上并可能支持AMD，英伟达（Nvidia）和赛灵思（Xilinx）公司实现跨越式发展。”美国银行分析师写道。

史迪福（Stifel）的分析师回应了美国银行对10纳米芯片的担忧，并补充说，提高产量的成本可能会降低毛利率。

“我们不相信毛利率将逐年扩大。” Stifel在周五的一份报告中写道。(风轻)