特斯拉财报前夕 空头已经吹响集结号

特斯拉财报前夕，投资者纷纷倒戈，“大空头” Steve Eisman也加入特斯拉空头大军。

今早在接受彭博社采访时，Eisman说，“马斯克是一个非常非常聪明的人，但世界上有很多聪明的人，而且你必须有执行力。他有执行力方面的问题。” 他还说， “据我所知，他在自动驾驶方面毫无进展，明年他将遭遇激烈竞争。”

Eisman是Neuberger Berman Group的基金经理，以准确预测2008年次贷危机而闻名。

Eisman也对特斯拉公司的管理表示质疑，他指出，“特斯拉在过去两年中失去了大量高管。” Eisman说，“我们也许会看到（马斯克）从帽子里变出兔子来，让公司变得更好。但现在，陪审团已经出局了。”

周五，截止发稿，特斯拉股价下跌2.6%，今年截止目前累计下跌超4%，但该公司股价较2017年初还是上涨了40%。

据金融时报报道，华尔街针对特斯拉信用违约衍生品交易量也在过去一个月内飙升。摩根大通率先推出的特斯拉信用违约掉期，近期交易量飙升，导致该公司进入了排名前1000的单一名称信用违约互换（CDS）名单。

根据Depository Trust & Clearing Corporation的数据，截止7月24日的三周内，投资者对特斯拉有关的CDS的风险敞口翻了一倍多。未偿还的净名义CDS--代表债务投资者已经购买保护的价值--已经从1.01亿美元上升至2.11亿美元。

金融时报指出，CDS走势表明，投资者对特斯拉的关注主要集中在该公司短期前景上。投资者因为担心短期风险，从而为其投资购买保护。

但也有CDS市场分析师认为，目前特斯拉CDS交易量和其他CDS相比还比较小，不足以说明投资者的担忧是广泛的。“对特斯拉的担忧存在，但是需要看到特斯拉股票更大幅的下跌才会出现违约。”

今年来，一直让投资者放心不下的是特斯拉的资金链与Model 3产量问题。

上周末，华尔街日报报道，马斯克要求一些供应商退回部分款项以帮助其扭亏增盈。

此前，特斯拉创始人马斯克坚持认为，尽管该公司每季度损失约10亿美元，今年也不需要进一步融资。

本月初，马斯克还在社交网站上猛烈回击特斯拉空头。马斯克称，路透社、Business Insider和CNBC报道了虚假或有误导性的信息，还讽刺CNBC记者的预测纪录一贯糟糕。

六月底，特斯拉 Model 3 达到每周5000辆，终于完成了屡次拖延的目标产量，当时马斯克宣布，今年三季度特斯拉就将盈利。

但二季度特斯拉的汽车交付量为40740辆，略逊于华尔街预期，其Model 3交付了18440辆，高盛分析师援引的华尔街共识是应交付2.8万辆。

7月初，彭博报道称，据其统计，追踪特斯拉股票的31位分析师中，十人建议客户“卖出”，十一人建议“持有”，十人建议“买入”，建议卖出的分析师占比32%。