“单相思”特朗普屡提苹果在美建厂 苹果不为所动

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特朗普在演讲中表示：“苹果一家公司就将带回2300亿美元，他们正在建造新工厂，他们正在建设一个巨大的园区，他们将非常明智地进行投资。但他们将在我们国家消费，而不是在其他国家。”

苹果公司的新总部Apple Park是刚刚建设完成不久，此外，该公司被曝正在寻找另一个园区的位置。但就“新工厂”而言，特朗普可能指的是苹果制造合作伙伴富士康（Foxconn），该公司计划投资100亿美元在威斯康星州建设生产工厂。特朗普此前甚至出席了富士康威斯康星州工厂的破土动工奠基仪式。

据悉，将在威斯康星州占地2000万平方英尺的Mount Pleasant工厂生产液晶显示器。该工厂面积最终将是五角大楼的三倍，将雇用多达13000名工人，工人的平均年薪将超过53000美元。

据9to5Mac报道，“苹果在美国建造‘新工厂’的说法是长期存在的谎言之一。特朗普去年首次声称蒂姆·库克曾向他承诺，苹果公司正在美国建立三个‘大型’制造工厂。然后，库克回避一个关于此类工厂的问题，而不是宣传该公司对美国就业创造和增长的现有承诺。”

尽管如此，苹果公司在今年早些时候曾表示，该公司承诺在未来五年内通过诸如预期创造就业机会等因素为美国经济贡献3500亿美元。这将结合新投资以及“苹果目前与国内供应商和制造商的支出速度”，预计今年将达到550亿美元。

苹果公司已经拥有超过84000名美国员工，并表示预计到2023年该公司将创造2万多个就业岗位。今年早些时候苹果公司表示，计划将持有的2520亿离岸现金储备的大部分带回美国。