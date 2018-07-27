负增长的星巴克将推外卖 由饿了么外送或于下月公布

作者：张珺 编辑：宋玮

《财经》了解到，饿了么与星巴克官方接触始于去年底，在2017年底-2018年初密切接触，而最终确认是在2018年中旬，阿里在其中扮演了关键角色。“马云给星巴克一个很好的offer。”

星巴克（NASDAQ：SBUX）在中国的同店销售首次出现负增长，在日趋激烈的竞争中，星巴克要推出外卖以应对颓势已经呼之欲出。

美东时间7月26日，星巴克公司公布了三季度的财务业绩。财报显示，星巴克该季度合并净收入同比上涨11%至63亿美元，高于去年同期的56.6亿美元。但中国市场则表现令人失望。星巴克在中国市场的同店销售下降2%，此前二季度同店销售额增长为4%，下降幅度明显。

星巴克在中国发展遇阻和一波互联网咖啡崛起有关，包括瑞幸咖啡、连咖啡等，他们对星巴克造成压力。其中直接对标星巴克的瑞幸咖啡以烧钱扩张的模式已经开店600家，单杯售价更低，且注重线上销售。同时2018年5月，瑞幸咖啡对星巴克以反垄断法提起诉讼。星巴克回应称，无意参与市场炒作。

星巴克要用推出外卖来回击上述挑战者，而究竟由哪家外卖提供商承接业务受到关注。6月底，在星巴克财报分析师会议上，星巴克总裁兼CEO凯文·约翰逊（Kevin Johnson）表示，中国团队正在与“一家大型科技公司”商讨派送方面的合作事宜，且预计能在今年年底前成型并付诸实施。

《财经》从接近饿了么人士处获悉，星巴克与阿里巴巴捆绑，饿了么承接外卖配送业务，这一消息或在八月正式公布。而上述“大型科技公司”正是阿里巴巴。

《财经》了解到，饿了么与星巴克官方接触始于去年底，在2017年底至2018年初接触密切，而最终确认是在2018年中旬，阿里在其中扮演了关键角色。美团点评也争取了承接星巴克外卖业务的机会。但是，“马云（阿里巴巴集团董事局主席）给星巴克一个很好的offer。”一名知情人士告诉《财经》记者。

星巴克的外卖承接商争夺已经持续了一段时间。今年上半年，曾有传闻称星巴克要联合美团上线外卖，在2018年5月星巴克的全球投资者大会上，王静瑛在接受《中国企业家》采访时否认了这一消息。“我说有兴趣做，但从来没有说过跟谁一起合作。”她说。

从去年底开始，马云和被称为星巴克“灵魂人物”的霍华德·舒尔茨（Howard Schultz）互动频繁。2017年12月，马云现身全球最大星巴克与舒尔茨合影；2018年7月，舒尔茨到访中国。

据路透社报道，舒尔茨在此次中国行中公开表示，他和马云是多年好友，关系密切，未来双方在移动商务领域会有更深的合作，并将移动商务高度整合到星巴克的核心业务中去。

舒尔茨任星巴克CEO四十年，他已于今年6月辞去星巴克董事会执行主席和董事会成员职务，担任星巴克名誉主席。有消息称，他接下来可能会虑竞选美国总统。

星巴克与饿了么的这次合作，只是其与阿里巴巴战略合作中的一环。去年12月，星巴克臻选上海烘焙工坊正式开业，这是星巴克联手阿里推出新零售智慧门店。“现在星巴克和饿了么合作，也是看中了阿里的资源。”一位原饿了么中层对《财经》说。（阿里已于今年4月全资收购饿了么）但阿里与星巴克的更多战略合作意图尚未公布。

“我向你保证，我们新的送货服务将遵循我们在中国的客户所期望的高标准。”王静瑛在电话会议中说。

截至记者发稿，星巴克每股51.45美元，总市值710亿美元。