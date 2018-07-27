三星“摔不碎”柔性显示屏通过美国安全测试

新浪科技讯 北京时间7月27日下午消息，三星电子旗下子公司三星显示周五称，公司最近开发的摔不碎柔性显示屏已经通过美国的安全测试，这将有助于公司推广该产品。

三星显示也是苹果的供应商之一。公司表示，该显示屏可用于多种设备，比如智能手机、平板电脑、便携式游戏机和汽车上的控制器等。

随着开发创新设备的竞争日渐激烈，三星显示及其竞争对手如LG Display等长期以来一直在研发柔性显示屏。

根据公司网站上的说法，三星显示的新显示屏受到塑料而非玻璃的保护，柔性更强，更不容易破碎。

更重要的是，三星显示的一名高级职员透露，显示屏具有更高的透明度，几乎接近玻璃，因此可以安装于智能手机等设备上。

三星显示称，该显示屏在接受了26次从1.2米的高度摔落的测试后，已经通过美国职业安全和健康管理局的测试公司Underwriters Laboratories的认证。测试之后，显示屏依旧可以正常工作，屏幕的正面、侧面或边缘均没有损坏。

三星显示的那名高级职员说，美国认证赋予了产品良好的信誉，我们可以在全球开始推广这款产品，而不仅是在美国。

三星电子一直被认为有可能在未来推出可折叠屏幕设备，因为公司的移动主管在去年9月份曾表示这样的设备正在开发中，并且需要在2018年可能发布之前克服一些技术障碍。

这样的设备可能会有助于缓解三星电子恐江郎才尽，无法再创高端Galaxy系列手机销售佳绩的担忧。(木尔)