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Lyft聘用前特斯拉高管担任司机体验运营副总裁

Lyft聘用前特斯拉高管担任司机体验运营副总裁
2018年07月27日 16:55 盖世汽车
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　　盖世汽车讯 据外媒报道，Lyft已任命特斯拉全球服务和客户体验副总裁Karim Bousta担任公司司机体验运营副总裁。上任后，Bousta将负责Lyft的短租服务Express Drive，启动并扩展新一代司机支持中心（Lyft Hubs），同时还将负责加强司机的奖酬和激励。

　　Bousta在一份声明中表示，“我们知道开车的最大开销负担是车辆维护、服务和保险费用。我将致力于大幅降低甚至消除这一负担并给司机更多的返利。”

　　今年5月份，Lyft承诺投入1亿美元用于更便宜的机油更换、基本汽车维修、服务洗车等方面，来更好地支持其司机。Lyft也会将其在全美15个城市的司机支持中心的运营时间增加近一倍。该承诺的理念是帮助司机赚更多的钱，通过抵消开车成本将其收入最大化。其他福利将包括轿车和SUV租赁以及税收教育等。

　　Lyft还表示，期望在未来五年内将司机基数增加一倍以上。目前，根据该公司最新的经济影响报告，Lyft拥有140万名司机。不久前，Lyft在获得6亿美元融资后，其估值达到151亿美元，并且还概述了其自行车和摩托车计划。

　　值得注意的是，Bousta 的上司，即Lyft首席运营官Jon McNeill，也是从特斯拉跳槽过来的，于今年早些时候加入Lyft。

　　McNeill在一份声明中表示，“Bousta是一个有创造力和积极性的领导者，他将用自己的才能、过去的业绩以及热情去改革Lyft司机体验业务。Bousta的加入将使司机们看到从上到下有意义的改进，我很高兴能和他一起开拓。”

特斯拉lyft司机
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