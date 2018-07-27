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对话高通高管：明年上半年推5G手机 美韩或早于中国

对话高通高管：明年上半年推5G手机 美韩或早于中国
2018年07月27日 16:27 新浪科技
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高通产品管理总监Gary Brotman高通产品管理总监Gary Brotman

　　新浪科技讯 7月27日下午消息，5G已成为通讯领域的的重点关注对象，相关科技企业都在5G领域争相布局。

　　近日，美国高通宣布推出全球首款面向智能手机的全集成5G新空口毫米波及6GHz以下射频模组，为实现大规模商用提供支持。

　　这是移动通信行业的一个重要里程碑。但对于用户来说，最关心的莫过于何时可以用上5G手机？因此，新浪科技于近日对高通众多高管进行了采访。

　　明年上半年推5G手机

　　“5G被视为一种统一的连接架构，它会成为电网一样随时随地的存在”，在高通工程技术高级副总裁马德嘉看来，5G会为人类生活带来剧变，例如超低时延的通信、更多的智能设备以及终端更高的可靠性。

高通工程技术高级副总裁马德嘉高通工程技术高级副总裁马德嘉

　　马德嘉给出了两个时间点：今年下半年，5G将大规模预商用；明年开始，5G将会有更多里程碑的事件发生。他表示，目前5G第一阶段标准的制定已经完成，包括了非独立组网（NSA）和独立组网（SA）两种，其中，独立组网是中国更为重视的标准体系。

　　马德嘉进一步解释称，NSA是指一台设备可以连接至4G和5G两种网络，依托于4G网络和核心网工作。这种部署方式更容易、更快可以实现，因为4G网络已经存在，只需要将5G加入其中进行联合组网，因此这是快速实现5G的一种途径，很多国家都倾向于选择这一组网方式。同时，SA也是一种很好的组网方式，特点是不依托于4G网络，其核心网是全新的5G网络，SA架构之下，5G在速度等方面的优势将更好发发挥。

　　“我们认为在2019年NSA会大规模部署。但中国对SA的兴趣更高，我们并不知道最终情况”，马德嘉说道。

　　在今年6月的MWC上海展览上，华为轮值董事长徐直军在公开演讲时，华为将在2019年6月份推出基于麒麟5G芯片的5G手机。

　　“我们预计在明年上半年就会有5G手机推出”，高通全球产品市场高级总监Mike Roberts表示，5G手机的面市时间取决于不同地区的情况，目前各个国家和不同市场都在相互追赶，争当第一，但美国和韩国或将最先推出。“想尽可能早地将5G设备推出市场，这需要基础设施、运营商、OEM等各个环节都准备就绪”。

　　公开资料显示，早在2016年9月，高通就发布了全球首款支持5G的调制解调器，命名为骁龙X50；2017年3月，高通宣布骁龙X50实现全频覆盖，通过单芯片就可以实现对2G/3G/4G/5G的多模功能；2017年10月，高通在香港宣布基于单晶片的骁龙X50 5G调制解调器已经实现了全球首个5G网络数据连接；而且还展示了旗下首款基于骁龙X50的5G智能手机参考设计方案，这意味着在技术上实现了对5G网络的支持。据悉，目前全球已有20家设备制造商和18家运营商计划使用高通X50基带芯片。

　　四重因素驱动AI发展

　　与5G相比，高通的人工智能战略同样引发关注。

　　据预测，在2022年之前，智能手机累计出货量将超过86亿部。手机凭借较之于其他类型终端的的广泛程度，将成为最普及的人工智能平台。

　　在高通产品管理总监Gary Brotman眼中，AI正在加速发展，而5G又保障了高效的网络连接，这意味着未来AI处理将不只是某一个设备单独在云端进行，而是可以共同的协作来进行AI处理和运算，实现跨设备共享智能。

　　他认为，终端侧AI十分重要。第一是数据的隐私性，例如有些用户喜欢在社交媒体上分享个人信息，但同时应该受到更好的保护，而终端侧的安全性会更好；第二是低时延，例如人脸识别，这些服务的响应应该是实时的。第三是可靠性，若所有运算和处理都是通过云端来做的话，必然要经过多个环节，可靠性就会有所下降。

　　Gary Brotman表示，高通早在2007年就启动了首个人工智能项目，研究深度学习、神经网络算法，尤其关注硬件处理、基于终端的人工智能算法等。在2015年，面向市场推出了骁龙820移动平台，系第一代移动人工智能平台，也是第一款经过优化可运行终端侧AI算法的SoC。

　　高通认为，在AI生态系统中，硬件是起点也是核心。从硬件出发，实现了对市场上大量机器学习框架的支持，同时还支持不同的操作系统。此外还与众多云服务商和独立软件开发商建立了合作关系，从而推动市场对于硬件的需求。

　　“我们认为多个因素都将驱动AI未来的发展”，Gary Brotman说，第一是5G，5G和AI结合会带来很多新的机会，让智能拓展至无线网络的边缘，分布式的AI可以产生很多新的应用。第二是设计经验和专长，尤其是在开发高度集成的强大计算平台方面。第三，早期投入研发的终端侧AI具有一定的竞争优势。第四，有着广泛的合作基础。

　　“高通的策略一直是通过多核的异构计算架构来进行AI运算”，Gary Brotman说，但这并不意味着高通未来不会考虑发展专用的AI硬件，会随着发展适时部署。(韩大鹏)

高通高管5G手机
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