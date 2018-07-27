蔚来向特斯拉车主推销移动充电车 行走的大型充电宝

盖世汽车讯 据外媒报道，中国电动汽车初创企业蔚来（NIO）现在正向特斯拉车主推销其移动充电车，该移动充电车原是专为蔚来电动车设计的，现在特斯拉车主也可使用。

中国对SUV的需求正快速增长，而且此需求扩展至电动SUV。尽管特斯拉所有车型的进口关税都很高，特斯拉Model X在中国仍然深受欢迎。蔚来，中国新兴电动汽车初创公司之一，于2017年12月16日晚间首次发布其首款量产电动车ES8，并于今年6月28日正式开启交付。此款车价格更优惠，吸引了部分电动SUV的买家。

与特斯拉一样，蔚来也建立了自己的服务和充电基础设施以支持其车队。最令人印象深刻的是蔚来没有用配备柴油发动机的ICE厢式货车运行2级充电器，而是采用了一款大通（MAXUS）EV80电动厢式货车，配备了270千瓦时的电池包，加电10分钟可为Model S增加约100公里的续航里程。该服务收费为人民币180元或25美元，如果车主远程解锁了充电端口，车主不在现场的情况下也可进行充电。

蔚来还提供电池租赁服务，类似于雷诺的ZOE电池计划，该服务可将车辆的前期价格降至人民币275,400元（约合42,000美元）。电池租赁费用也不便宜，月租费为人民币1,280元（约合200美元）。同时，蔚来还推出换电结构，只需3分钟，即可通过蔚来充电站完成换电，以便电动汽车在此移动充电服务之上，还可获得更多的续航里程。