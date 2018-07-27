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亚马逊面部识别闹笑话：将28名美国议员识别为罪犯

亚马逊面部识别闹笑话：将28名美国议员识别为罪犯
2018年07月27日 08:45 新浪科技
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亚马逊Rekognition面部识别系统出错亚马逊Rekognition面部识别系统出错

　　新浪科技讯 北京时间7月27日上午消息，北加州美国公民自由联盟（American Civil Liberties Union of Northern California）周四宣布，它对亚马逊面部识别系统Rekognition进行测试，但发现该系统不精准。当该联盟用国会议员照片做面部识别测试时，Rekognition将其中28名国会议员识别成曾经被捕的罪犯。

　　联盟从“公开来源”下载2.5万张警方拍摄的罪犯脸部照片（mugshot），然后将535位国会议员的官方照片交给Rekognition处理，问它在2.5万张照片中是否有照片与国会议员匹配，Rekognition给出了“有28张匹配”的结果。

　　这28人中，还有6人来自美国国会黑人同盟（Congressional Black Caucus）。一直以来，面部识别系统识别非裔美国人时错误率会高一些。如果训练数据严重偏向白人男性，那么在识别其它白人男性时，系统可能会精准很多，如果识别其它族群，错误率就会提高。(德克)

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