英特尔第二季度营收170亿美元 净利同比增78%

新浪科技讯 北京时间7月27日凌晨消息，英特尔今天公布了2018财年第二季度财报。报告显示，英特尔第二季度营收为169.62亿美元，与去年同期的147.63亿美元相比增长15%；净利润为50.06亿美元，与去年同期的28.08亿美元相比增长78%。英特尔第二季度业绩以及第三季度和全年业绩展望均超出华尔街分析师此前预期，但数据中心集团营收未达预期，导致其盘后股价下跌逾4%。

在截至6月30日的这一财季，英特尔的净利润为50.06亿美元，与去年同期的28.08亿美元相比增长78%；每股收益为1.05美元，与去年同期的58美分相比增长82%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英特尔第二季度调整后净利润为49亿美元，与去年同期的35亿美元相比增长41%；调整后每股收益为1.04美元，与去年同期的72美分相比增长44%。

英特尔第二季度营收为169.62亿美元，与去年同期的147.63亿美元相比增长15%。

英特尔第二季度调整后每股收益和营收均超出分析师此前预期。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师此前预计英特尔第二季度每股收益为97美分，营收为167.8亿美元。

英特尔第二季度运营利润为53亿美元，与去年同期的38亿美元相比增长37%；不按照美国通用会计准则，英特尔第二季度运营利润为56亿美元，与去年同期的42亿美元相比增长34%。英特尔第二季度毛利率为61.4%，与去年同期的61.6%相比下降0.2个百分点；不按照美国通用会计准则，英特尔第二季度毛利率为63.0%，与去年同期的相比持平。英特尔第二季度运营支出（研发、总务和行政）为51亿美元，与去年同期相比持平。英特尔第二季度税率为9.5%，与去年同期的38.6%相比下降29.1个百分点；不按照美国通用会计准则，英特尔第二季度有效税率为11.7%，与去年同期的22.5%相比下降10.8个百分点。

按照部门划分，英特尔客户计算集团第二季度净营收为87.28亿美元，去年同期为82.13亿美元；运营利润为32.34亿美元，去年同期为30.25亿美元。其中，平台业务营收为80.65亿美元，去年同期为76.34亿美元；其他业务营收为6.63亿美元，去年同期为5.79亿美元。英特尔数据中心集团第二季度营收为54.49亿美元，去年同期为43.72亿美元；运营利润为27.37亿美元，去年同期为16.61亿美元。其中，平台业务营收为51.00亿美元，去年同期为40.26亿美元；其他业务营收为4.49亿美元，去年同期为3.46亿美元。

英特尔物联网集团第二季度营收为8.80亿美元，去年同期为7.20亿美元；运营利润为2.43亿美元，去年同期为1.39亿美元。其中，平台业务营收为7.45亿美元，去年同期为6.14亿美元；其他业务营收为1.35亿美元，去年同期为1.06亿美元。

英特尔第二季度非可变存储解决方案集团营收为10.79亿美元，去年同期为8.74亿美元；运营亏损为6500万美元，去年同期的运营亏损为1.10亿美元。英特尔第二季度可编程解决方案集团营收为5.17亿美元，去年同期为4.40亿美元；运营利润为1.01亿美元，去年同期的运营利润为9700万美元。英特尔第二季度其他所有业务营收为2.09亿美元，去年同期为1.44亿美元；运营亏损为9.77亿美元，去年同期运营亏损为9.70亿美元。

英特尔预计2018财年第三季度营收为181亿美元，上下浮动5亿美元，超出预期；运营利润率约为32.5%，不按照美国通用会计准则的运营利润率约为34%；按照和不按照美国通用会计准则的税率均为13%；每股收益为1.09美元，上下浮动5美分；不按照美国通用会计准则的每股收益为1.15美元，上下浮动5美分，超出预期。据雅虎财经统计的数据显示，分析师平均预期英特尔第三季度营收为176.5亿美元，调整后每股收益为1.08美元。

英特尔预计2018财年营收为695亿美元，上下浮动10亿美元，超出预期；运营利润率约为30.5%，不按照美国通用会计准则的运营利润率约为32%；按照和不按照美国通用会计准则的税率分别约为12%和12.5%；每股收益为4.10美元，上下浮动5%；不按照美国通用会计准则的每股收益为4.15美元，上下浮动5%，超出预期；资本支出为150亿美元，上下浮动5亿美元；净部署资本为130亿美元，上下浮动5亿美元；不按照美国通用会计准则，自由现金流为150亿美元，上下浮动5亿美元。据雅虎财经统计的数据显示，分析师平均预期英特尔2018财年营收为684.3亿美元，调整后每股收益为4.01美元。

FactSet调查显示，分析师此前平均预期英特尔旗下增长速度最快的数据中心集团第二季度营收将达56.1亿美元，而财报显示该集团的营收为54.49亿美元，未能达到预期，从而导致其盘后股价下跌。

当日，英特尔股价在纳斯达克常规交易中下跌0.27美元，报收于52.16美元，涨幅为0.52%。在随后截至美国东部时间18：20（北京时间27日6：20）的盘后交易中，英特尔股价再度下跌2.21美元，至49.95美元，跌幅为4.24%。过去52周，英特尔的最高价为57.60美元，最低价为34.38美元。(唐风)