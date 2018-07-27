收购恩智浦“败北” 高通转型前路漫漫

7月26日中午12：00（美国东部时间26日0：00），高通（Qualcomm）收购恩智浦（NXP）的交易仍旧没能等来中国监管机构的一纸批文——这一原本有望成为半导体行业史上最大规模并购的交易正式吞下了失败的苦果。

此前，高通已在财报声明中表示，如未能在交易截止日到期前得到中国反垄断机构的通过，高通将正式放弃对恩智浦的收购，向后者支付20亿美元的“分手费”，并在随后启动最高可达300亿美元的股票回购计划。

原本，此次收购对于高通来说极具战略意义：近年来，随着全球智能手机市场日趋饱和、专利授权模式饱受质疑，高通正在遭受着业绩增长的困扰；对恩智浦的成功收购，将不仅能强化高通在5G技术领域的领导力，还可以推动其业务向多元化转型，减轻对智能手机相关业务的依赖。

不过，也有分析指出，这一交易的终止虽为高通的转型带来一定打击，但得益于其在移动芯片领域巨大的领先优势，以及在即将步入商业化的5G领域的储备，高通向非手机业务转型的战略依然被看好。

与此同时，多位业内人士认为这给中国汽车半导体行业留下了一丝机会。“近期国内大力推动和鼓励的自主创‘芯’的时代背景，是此次不予批复的原因之一。”IDC中国智能手机行业分析师王希向21世纪经济报道记者表示。

高通、恩智浦“很受伤”

2016年10月27日，美国芯片巨头高通首次正式宣布将按470亿美元的企业价值收购荷兰恩智浦半导体。高通表示，将以现金方式按每股110美元（溢价11.5%）的价格收购恩智浦所有已发行的普通股。依此计算，该交易将以378.8亿美元的价格，一举超越此前安华高收购博通时的370亿美元，成为半导体行业史上最大的一笔并购。

“将高通领先的SoC能力和技术路线图，与恩智浦领先的产业分销渠道，以及在汽车电子、安全和物联网（IoT）领域的优势加以结合，相信我们将在使客户尽情享受智能互联的世界时具备更胜一筹的能力。”高通首席执行官Steve Mollenkopf当时表示道。

在传统移动通信领域，高通占据着强势地位，但在汽车、物联网等领域则尚在早期。2017财年，高通总营收为223亿美元，其中来自汽车、物联网等新兴领域营收超过30亿美元，占比约为13%。

恩智浦则是全球最大的车用半导体制造商，亦是车用半导体解决方案和通用微型控制器（MCU）的市场龙头。根据Gartner数据显示，目前恩智浦占汽车芯片行业市场份额比重为11%。

“无论在中国市场或是全球市场，恩智浦都是在汽车半导体领域毫无争议排名第一的生产商。”在接受21世纪经济报道记者独家专访时，恩智浦执行副总裁兼汽车事业部总经理Kurt Sievers表示，“此外，我们的触角非常广泛，合作面也十分宽泛。”

事实上，尽管当前包括英特尔、谷歌、英伟达等均在发力车载芯片，但据Kurt Sievers分析，在计算能力之外，安全、质量与可靠性是车载芯片的关键。“在车辆安全性方面，上述的企业目前还很难达到恩智浦在汽车领域的质控水平，在安全气囊、防爆系统等各项具体行业指标上，恩智浦都是业内领导者。”

恩智浦首席执行官Rick Clemmer也曾表示，高通和恩智浦的结合将为安全互联的智能世界愿景的实现提供一切必需的科技。

当时，双方预计交易将在2017年底前正式完成，但却不曾料到这之后的曲折。其间，高通曾遭遇过“并购狂魔”博通（Broadcom）的恶意收购，恩智浦股东Ramius Advisors也于1月表示高通以380亿美元收购恩智浦的交易严重低估了后者价值。各方压力之下，高通将出价提高到了每股127.5美元，总收购价格达到了440亿美元。

注定崎岖的并购

几经曲折，双方吞下的还是希望落空的苦果。“双方都是输家。”芯谋研究首席分析师顾文军26日对21世纪经济报道记者表示。

中国反垄断机构并非对此次重磅交易持谨慎态度的唯一监管部门。2017年6月，欧盟委员会就对高通收购恩智浦一案启动了反垄断审核，并先后多次暂停和推迟审查。

Gartner数据显示，2017年高通和恩智浦分别以3.8%和2.1%的市场占有率成为全球第五和第十大半导体公司。此前已有业内人士对21世纪经济报道记者分析称，考虑到双方的体量和在一些细分市场的领先优势，高通对恩智浦的收购即便获得通过，也意味着双方需付出极大的代价。“例如，恩智浦在收购飞思卡尔（Freescale）时就曾被强制出售了旗下射频功率事业部，以避免收购成功后在该领域过高的市场占有率。”他表示。

IHS Markit半导体制造研究部门执行总监Len Jelinek此前也曾对21世纪经济报道记者指出，高通对恩智浦的收购将毫无疑问地重塑新公司的全球商业模式，“看下两家公司的长处，高通的无线科技和恩智浦的安全及车用电子，这家新公司将具备在5G和车用电子领域提供解决方案的能力，这将在其营收层面带来显著的影响。”

“除5G外，高通近期一直在重点推动和布局终端侧人工智能及车载人工智能，若收购达成，高通除进一步巩固自己在通讯芯片界的统治地位外，更将成为国内众多正在大力发展自动驾驶、智慧交通等相关行业的巨大竞争对手。”王希告诉21世纪经济报道记者，“因此，近期国内大力推动和鼓励的自主创‘芯’、芯片自主化的时代背景，也是此次不予批复的原因之一。”

从收购失败的结果来看，顾文军认为，高通遭受的是多重打击：失去了借助此次并购实现转型的机会；向恩智浦支付20亿美元“分手费”和为安抚股东而推出的最高可达300亿美元的股票回购计划会对公司现金流产生影响；此前的投入也付诸东流。

该次收购由于交易体量巨大、涉及多国业务，为维持此种交易的成本和为此错过的其他机会均构成了巨大的成本。“管理层可能有人要为此负责。”顾文军猜测，“可能会有人员调整。”

而对于恩智浦，损失则在于为出售所进行的准备。“在过去一两年中，恩智浦为了出售对自身也进行了一些战略调整，如为通过反垄断审查而进行的对可剥离、出售的资产的选择，和整个公司的转型。”此外顾文军还表示，出售的消息在过去两年也导致了恩智浦内部的一些不稳定，或多或少影响到了新产品的研发和人员的稳定。

失去苹果 脱胎手机

就在收购失败前一日，美国当地时间25日，高通发布了截至6月24日的2018财年第三季度财报，受业绩跑赢市场预期及最高可达300亿美元的股票回购计划的影响，高通股价在当日的盘后交易中上涨5.94%，至62.95美元。

尽管业绩良好，高通确认，苹果2018年新款iPhone中将全部采用竞争对手的基带调制解调器芯片。

据了解，目前手机芯片分为射频收发机（RF transceiver）、基带调制解调器（baseband modem）以及应用处理器（applicaTIon processor，AP）。以高通方面的产品划分而言，射频收发机芯片负责无线通信，应用处理器就是传统意义的CPU和GPU，基带调制解调器芯片负责对无线通信的收发信号进行数字信号处理，在整个系统中的位置介于前两者之间。

长期以来，高通一直为苹果iPhone提供基带芯片。然而2016年，苹果发起对高通的诉讼，控诉后者采用“排外政策和过度的版权费”，使得过去几年间苹果公司多花费了数十亿美元。

不少分析认为，失去苹果这个大客户后的高通不太会在营收层面上受到影响。

“这需要归功于其产品的改进和更高价的基带类应用芯片。”Kundojjala表示，“在最近几个季度，高通已显著提升了其高端的600、700和800系列的骁龙芯片的性能，而这可以支持先进的LTE调制解调器功能，且带动对高通射频前端元件的需求。”

失去iPhone市场的影响有限更来自于整体业态的变化。集邦拓墣产业研究院分析师姚嘉洋认为，有鉴于智能手机市场的成长已是“几乎停滞”的状态，虽然5G有机会迎来一波新的成长动能，但其所衍生的商业模式还不甚明朗，是否会带来一波新的“换机潮”还有赖于电信业者的态度，目前市场普遍还是“谨慎布局”的态度看待智能手机市场。

不过，高通公司一位发言人6月接受21世纪经济报道记者采访时曾表示，4G向5G的升级已不再局限于手机通讯和数据传输的提升。在高通看来，工业物联网、消费电子、医疗保健等产业都将是5G的应用场景，这也就需要除手机厂商、网络运营商、基础设施厂商和半导体厂商外，有更多的产业参与其定义，5G将成为一个不只局限于满足手机行业的更加灵活的网络架构。

“我们认为，未来几乎所有终端都会具有连接性、智能化，而这很大一部分将脱胎于智能手机行业。”该发言人表示，在物联网趋势下，随着越来越多的设备趋向智能化、联网化，应用场景也会愈发具体化，因此也会出现面向不同垂直领域的定制化芯片。

高通业绩寄望5G

高通表示，尽管未能完成收购，但凭借创新的技术优势以及对未来的明确战略规划，其转型仍将会取得成功。考虑到目前5G商业化的步伐已经加快，高通在5G领域的储备必然会是其最重要的立足点之一。

Strategy Analytics市场研究顾问Sravan Kundojjala也在26日评论称，在放弃对恩智浦的收购之后，高通将在5G NR上投入更多精力，以实现核心移动终端业务营收的增长。“（原本）成功收购恩智浦将会使高通加速其在非手机市场的布局。”Kundojjala表示，“我们相信高通现有的，即向非手机领域拓展其处于领导地位的骁龙（Snapdragon）芯片产品的战略，将继续产出好的结果。”

据Strategy Analytics统计，在2018年第一季度，高通在全球基带市场继续强势，占有率高达52%，遥遥领先于深厚的三星（14%）和联发科（13%）。

姚嘉洋也对21世纪经济报道记者指出，在高通所瞄准的“万物互联”的愿景中，其核心部分的物联网除了4G/5G技术外，高通拥有完整布局的蓝牙、NB-IoT和Wi-Fi也均涵盖于其中。

此外，5G领域至少涵盖超高速传输（手机端）、物联网（NB-IoT）以及超低延迟传输（无人机与车联网）三大方面。“事实上，这三大领域，高通基本上都有布局，也都有对应的解决方案，因此要结合5G的优势，并不是问题。”他表示。

“高通收购恩智浦失败，对于高通的IoT战略的影响在于，高通本就缺少物联网专用的微控制器（MCU）与感测器等产品线。”姚嘉洋指出，恩智浦在物联网MCU市场居于领导地位，感测器方案亦有一定完整度，而这些均在物联网市场中居于重要地位。

“若能取得恩智浦这方面的产品线与技术资源，本可有助于高通在物联网市场的扩展。”他表示。