国产安卓“野蛮生长”时代将终结 碎片化现统一曙光

当Google因安卓垄断遭遇天价反垄断处罚时，在Google垄断不到的中国市场上，众多安卓玩家们正在尝试缝合已经被肢解成碎片化的安卓生态。

Google的缺席使得国内安卓生态发展跌宕起伏，但在3G、4G期间，中国手机厂商凭借高速发展的移动通信市场迅速崛起。与此同时，国内手机厂商在安卓基础上开发的各自的操作系统，华为EMUI、小米MIUI、OPPO的Color OS，vivo的Funtouch OS，以及魅族、锤子、一加等手机厂商的操作系统相继问世并逐步成熟。

根据AppInChina数据，到2017年底，中国安卓用户已经接近6亿，iOS用户约1.45亿。但是，十多个相互独立的安卓操作系统、数百个手机应用商店、海量的应用分发渠道使得国内安卓生态沿着碎片化之路越走越远，这一现象目前已经造成了安卓开发者流失、支付、即时通信市场受限等诸多问题。

2014年以来，国内监管机构开始不断出台政策法规、成立行业组织引导安卓生态的良性发展。然而，安卓玩家们在长期野蛮生长环境中定型的利益格局，一时间却难以打破。

碎片化生态

最早被大规模曝光的是安卓手机的“预装应用无法删除”问题。在经历消费者长期投诉之后，上海市消保委在2015年7月对十款手机进行检测并曝光，其中被点名的OPPO手机预装了71款软件，47款不可卸载；三星手机预装软件44个，全部不可卸载。

手机预装应用是国内应用分发的主要渠道之一，每台手机可以通过预装多款应用而获利数元乃至数十元不等。但是，手机预装伴随着内存缩水、病毒木马、流量吸费、窃取隐私等问题持续爆发，安卓生态缺少监管、审核的问题开始逐渐暴露。

为此，2016年底工信部特地出台《移动终端应用软件预置和分发管理暂行规定》，规定“除基本功能软件外的移动智能终端应用软件可卸载”，该规定已于2017年7月1日正式实施。

2015年7月，工信部开始在每季度的电信服务质量检测中对“不良手机应用”进行检测，每次抽查近百家手机应用商店中的数万款应用，对存在恶意吸费、木马病毒、强制捆绑其他应用、未经许可收集用户隐私等行为的应用进行点名通报，并要求应用商店对其进行下架处理。这一抽检持续至今，每季度被责令下架的应用数百款。2016年6月，网信办也出台《移动互联网应用程序信息服务管理规定》，加强对APP、应用商店的规范管理，并明确了应用商店的四项管理责任。

但是，碎片化的安卓生态严重稀释了监管力度，海量的应用分发渠道为各种“流氓APP”提供了生存空间，强制捆绑、窃取用户隐私、恶意吸费等等问题始终难以杜绝。

在预装应用问题上，《移动终端应用软件预置和分发管理暂行规定》并未对“基本功能软件”进行明确定义，而国内手机厂商普遍把音乐、视频、游戏、阅读、浏览器、输入法等等应用均默认为“基本功能”，均预装了厂商自己开发的应用程序，且几乎全部不可卸载，“预装应用可卸载”的政策被打折执行。

与此同时，工信部每季度抽查、下架不良应用的“责令下架”似乎也并不具有强制力。以腾讯旗下应用宝为例，工信部2018年第1号电信服务质量通告中，在应用宝上架4年多的APP“史上最坑爹的运动会 V1.2.5版”因强行捆绑推广其他应用软件被点名，并责令下架，但目前，该版本应用依然在架。

终结野蛮生长

“要解决国内安卓生态的乱象，首先要在碎片化的生态系统中建立统一的标准。”一位资深安卓开发者26日告诉记者，“现在很多难以收拾的局面，都是因为最初没有统一的标准。”

“比如，安卓手机的卡顿、耗电问题，就是因为国内最初无法使用Google的消息推送功能。”该人士介绍，国内手机厂商、第三方机构、巨头互联网公司均自建推送通道，接口标准几乎完全不同，“国内安卓推送接口数不胜数，但没一个好用的，小米的推送在自己手机上到达率挺高，但到了华为手机上就会被干掉，反过来也是。”

消息推送到达率是大多游戏、电商、旅游、金融等类APP运营的核心指标之一，“为了提升到达率，一方面是要花更多的成本去接入多个接口，同时还要使用‘连环唤醒’、利用BUG等各种办法去保证应用一直运行来保证消息到达率。”上述业内人士感慨，“但这些都没办法摆在明面上来讲，因为所有的办法都会大幅占用CPU、增加耗电量、消耗流量。”

而为了保证手机的使用体验，手机厂商则会从操作系统层面不断封杀掉应用开发者的各种维持到达率的行为，正常、非正常的行为全部被“一刀切”，劣币驱逐良币的博弈环境逐步成型。

安卓产业链每个环节的利益诉求各不相同，在无法达成一致的背景下，每个玩家都在不同程度地牺牲消费者利益。

这与Google管理下的安卓生态完全不同，2014-2015年间，曾有大量国内互联网应用在海外市场因为诱导下载、强制安装、侵权抄袭、刷单等问题被Google Play强制下架。

“不过，随着国内互联网企业、手机厂商在海外市场崛起，国内安卓生态的问题也开始侵蚀国际市场。”一位国产手机印度工作人员26日向记者介绍，“在印度、印尼这些地方，国内手机厂商、操作系统都开始大规模进入市场，而应用也是像素级复制国内互联网企业，各种乱七八糟的推送方式也开始泛滥了。”2017年之后，Google开始不断强化Andriod对手机厂商、应用开发者的监管力度。

而在国内，2017年10月，工信部指导成立统一推送联盟，核心任务是“促进终端生产厂商、应用开发厂商和第三方服务提供商等进行深入合作，整合行业资源，助推形成统一的推送体系，创造绿色环境，减少与终端用户的利益冲突，降低整体行业的实现成本”。目前，联盟已经发布了《统一推送通道层接口规范（征求意见稿）》。

“除了推送标准之外，包括隐私在内的应用管理，工信部都在推动安卓玩家建立统一的生态体系。终结碎片化终于看到曙光，但存在多方面的阻力。”7月26日，多位统一推送联盟参与者告诉21世纪经济报道记者，“生态体系改革肯定会触动旧的利益格局，但现在大家还没有看清楚未来的利益格局以及未来的利益分配，让既有利益既得者去推送未知利益的改革，难度非常大。”