苹果申请新专利：让MacBook给iPhone无线充电

新浪科技讯 北京时间7月27日凌晨消息，最近，苹果公司向美国专利商标网站提交了一份新的专利申请，其标题为“电子设备之间的感应充电”。 感应充电是对设备进行无线充电的方法，但目前主流的解决方案只有一种， 那就是通过无线充电底座给设备充电。 很显然，苹果公司可能正在计划改变这种状况，让设备之间也可以无线充电。

这个专利描述了很多设备，其中一个是关于在MacBook笔记本电脑中集成感应线圈。感应线圈有三个潜在的位置：位于触控板的两侧或直接位于触控板的下方。这样你只需将它们放在笔记本电脑上即可为iPhone或Apple Watch充电。虽然在使用笔记本电脑的时候会觉得被干扰到，但使用外接显示器，键盘和鼠标的人会觉得它非常有用。

这个应用的另一个有趣细节提到了一种仅由外壳，电池和感应线圈组成的设备。我们大家都知道苹果公司的AirPower无线充电器，但是该专利提到充电器（或未来版本）将拥有自己的电池存储器，以便在旅途中使用。

当这项技术与电网分离并且只需要使用一个设备而非更多设备时，这将会给用户提供很大的灵活度，如果我们要猜测苹果对未来有什么设想，他们希望你能够用iPad，MacBook上的iPhone或者你能想到的所有其他产品组合为AirPods充电。(法师)