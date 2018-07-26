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华米科技收购Zepp与PEI核心资产 深化体育市场布局

华米科技收购Zepp与PEI核心资产 深化体育市场布局
2018年07月26日 19:21 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月26日晚间消息，华米科技宣布与Zepp International Limited（下文简称：Zepp）签署协议，收购后者的核心资产。

　　据了解，Zepp是一家多运动传感器技术公司，总部设在美国加州圣何塞。Zepp成立于2010年，是全球最早从事智能运动硬件设计的公司之一，拥有业界领先的传感器算法和运动建模技术，提供即时、定量的运动分析，帮助用户及时调整训练计划。

　　“我们很高兴能够签署这项协议，并对在体育训练分析领域扩大产品线和拓展全球市场发展机遇感到兴奋，”华米科技董事长、创始人兼CEO黄汪先生表示：“我们期望能够利用Zepp深厚的经验、成熟的产品和现有的合作，丰富华米科技的产品品类。同时利用我们强大的分销渠道，抓住体育产业迅猛发展的机会。”

　　此外，华米科技近期还收购了阿迪达斯集团旗下Physical Enterprises Inc （PEI）的核心资产。PEI是全球最早进行健康穿戴设备和精准心率监测研发的团队之一，此次交易能够提升华米科技的心肺健康算法能力，并同样帮助华米科技深化在体育和健身市场的战略布局。

华米科技ZeppPEI
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