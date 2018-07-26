未来交通峰会圆桌论坛：董振宁张鹏等展望未来交通

新浪科技讯 7月26日下午消息，2018未来交通峰会今日在北京举行。高德地图高级副总裁董振宁、Arrivo联合创始人、原Hyperloop one副总裁Knut Sauer，极客公园创始人张鹏以及西南交通大学教授张卫华出席圆桌讨论并对未来交通进行了展望。

张卫华认为，无论从速度还是需求角度来看，发展超级高铁都是存在空间的。Knut Sauer也惊叹于中国高铁的进步和发展，他认为下一步就是机场、城市地区、高铁的继续整合，，而不是打造下一代高铁。因为现在车已经很多了。

张鹏提出了关于易行平台2.0升级和构想的问题。董振宁表示，易行1.0只解决怎么去的问题，2.0想要解决去哪里，这涉及到决策；怎么去，这涉及到整个目的地服务。高德汇集了大量数据，一方面能使用户更加便捷，另一方面也未来让整个城市交通系统变得更加顺畅。“高德对所有合作伙伴，我们绝对不是一种竞争关系，更像是信息聚合平台，通过平台把大家聚合在一起。”董振宁说道。

Knut Sauer则认为，我们需要考虑的对于城区该做什么。要如何解决城区交通问题，如何将火车站、交通枢纽以及机场和城区相连。在他看来，民航或是商业航空在未来也会扮演非常重要的角色。(何畅)