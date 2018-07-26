诺基亚发布二季度财报：营业利润6900万欧元

新浪科技讯 北京时间7月26日下午消息，7月26日诺基亚集团发布2018年第二季度及上半年的财务报告，报告显示2018年上半年符合预期；并期望下半年进一步提升诺基亚的网络业务。

以下为财务摘要：

2018年第二季度的销售净额为52亿欧元，在去年第二季度此数据为56亿欧元。按照固定汇率计算的话，销售净额下降1%。

2018年第二季度的非国际会计准则下的摊薄后每股收益（diluted EPS）为0.03欧元，在去年第二季度此数据为0.08欧元。2018年第二季度报告的摊薄后每股收益为-0.05欧元，而去年第二季度的此数据为-0.07欧元。

在第二季度，净现金和当前金融投资减少了约20亿欧元，主要是由于两个预期项目：约9.4亿欧元的股息支付；及与2017年诺基亚业务绩效有关的员工激励支付，后者为6亿欧元营运资金净额负债减少的主要驱动因素。

诺基亚网络业务的销售净额为47亿欧元，营业利润为6900万欧元

公司未完成订单在第二季度末表现强劲，且公司继续预期商业5G网络部署将于2018年底开始。

第二季度公司通过瞄准具有吸引力的相邻市场，持续在多样化和增长战略方面取得进展。大型垂直企业和网络规模客户持续保持强劲势头，销售净额保持两位数的同比增长。

端对端战略的发展动力依旧持续，销售渠道中约有40%如今已包含来自多个业务集团的解决方案、产品和服务。

诺基亚技术销售净额为3.61亿欧元，营业利润为2920万欧元

辉煌业绩继续保持，第二季度经常性许可的销售净额同比增长达23%，营业利润的同比增长达27%，主要得益于2017年签订的许可协议。

诺基亚技术持续在签署新的许可协议上取得积极进展；第二季度暂未宣布重要协议。

展望

诺基亚重申了2018年全年度诺基亚高层指代，并且仍有望在2018年全年度实现12亿欧元的年度经常性成本节约。

在公司的网络业务方面，诺基亚预期在2018年下半年市场状况将会有所改善，尤其是北美市场改善显著。预期2018年及长期的结果将受以下因素影响：（1）扩大供应链运营以满足日益增长之需求的能力；（2）修正行为以解决日益增加的价格压力；以及（3）某些项目——尤其是5G相关项目——的完成和验收时间。

诺基亚对保持诺基亚技术许可的优良业绩充满信心，并有望在截至2020年末的三年时间内，使经常性销售净额的复合年增长率达到10%左右。(木尔)