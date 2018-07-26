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电动汽车初创公司法拉第未来宣布加入MOBI区块链联盟

电动汽车初创公司法拉第未来宣布加入MOBI区块链联盟
2018年07月26日 14:30 盖世汽车
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　　文/余秋云

　　据外媒报道，当地时间7月25日，电动汽车初创企业法拉第未来（FF）宣布已经加入汽车类区块链联盟，即移动出行开放区块链倡议（MOBI）。FF计划探索区块链和分布式账本技术（DLT），用于开发数字移动出行生态系统，使移动出行更安全。

　　FF正与MOBI和其他行业、政府、非盈利伙伴合作，安全记录车辆驾驶数据、管理拼车（ride-sharing）和汽车共享交易、以及车辆身份和使用信息。所有此类交易都会安全存储于账本中。FF和合作伙伴相信，区块链技术可以在用户之间创造透明度和信任，降低欺诈风险，并降低移动出行服务的交易成本，如由第三方收取的费用和附加费。

　　FF车辆软件平台产品负责人Shyam Sundar表示：“FF旨在向市场推出一个清洁、智能、互联和共享的移动出行生态系统，成为MOBI的一员就可帮助我们实现该目标。区块链是汽车和移动出行领域的一项重要新兴技术，可使运输更安全、更实惠、更便捷。我们期待与其他知名伙伴合作，一起推进此技术的发展。”

　　FF创始人兼全球首席执行官贾跃亭也是MOBI的支持者之一，他表示：“MOBI在创建一个有利于社会的、开放包容的移动出行价值链方面取得了进展，成果反过来为FF创建共享智能移动出行生态系统提供了良好的理论和技术支持。”

　　MOBI的其他汽车合作伙伴和赞助商包括宝马、通用汽车和福特。MOBI及其合作伙伴最初于4月在迪拜举行的未来区块链峰会（Future Blockchain Summit）上宣布合作。

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