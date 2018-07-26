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“章文事件”新进展：又有五人称被章文性骚扰

“章文事件”新进展：又有五人称被章文性骚扰
2018年07月26日 14:40 新京报
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　　新京报快讯(记者康佳 吴荣奎)昨日，媒体人章文被指性侵的消息引发热议，蒋方舟、易小荷发声称曾遭遇过章文性骚扰被摸过大腿。新京报记者又陆续收到多名女子爆料，称在2011年至2015年遭遇章文不同程度的性骚扰，其中不乏当时还是大学生的实习生。章文就此回应称“随他们去说吧。”

　　爆料人小茵称，2011年底她还是学生时在某机构实习，一次活动中负责全程接待章文。一天晚上，在章文的屡次邀约下，她碍于情面到章文的房间“聊一聊”。她回忆当时自己坐在床上，章文坐在椅子上，突然章文开始摸她的大腿，慌乱之中她跑出房间。

　　2013年，同是大学生的小晓在章文供职的媒体实习，实习结束时她被以“饯行”名义约到咖啡店包厢。小晓说，在服务员离开后章文开始摸她大腿。“我站起来要走，他就抱住我说‘亲一下’。我说要回去，他说‘你别回去了，我们去开房’。”

　　另一名爆料者小芳称，2012年她刚入职场，曾被章文约到咖啡吧聊一聊，因对方是媒体前辈她就前往。不料服务员刚端上一杯水之后，章文就握住她的手。她十分慌乱去洗手间打电话告诉同学后，同学建议她找借口离开。“当天正好下雨，我说要回去加班了，他说送我，又说自己没打伞，就紧紧地贴着我的身体握着我的手。”小芳说，她用力推开，章文却说“老师特别喜欢你啊。”

　　爆料者小诗称2015年在咖啡店第一次见章文也遭遇动手动脚。《奇葩说》辩手王芸嫣微博爆料也称在咖啡店曾被章文亲吻、摸胸、摸私处，后其强烈反击。

　　对这些爆料者的指控，章文回应称，大家已经把主题搞偏了，他将不再回应自己哪天在哪个地点吃饭以及发生了什么，“我实在觉得这些问题都是特别无厘头的问题，随他们去说吧。”

章文性骚扰女性
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