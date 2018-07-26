比亚迪广告门：如果污蔑我能帮你们要到钱，这锅我背

比亚迪某车款在车展上亮相（资料图）。（新华社记者 毛思倩/图)

来源：南方周末

原标题：比亚迪“广告门”追踪：“如果污蔑我能帮你们要到钱，这锅我背”

南方周末记者 黄金萍

“如果污蔑我能帮你们要到钱，这个锅来我背了。”

作为“比亚迪广告门”事件中的关键人物之一，上海雨鸿文化传播有限公司（以下简称“上海雨鸿”）实际控制人汪晓婷对南方周末记者表示，面对供应商内部分裂、自己被抹黑而选择不发声，不代表自己心虚理亏，而是为了顾全大局，不愿意激化和比亚迪的矛盾。

自2016年以来，以上海比亚迪电动车有限公司华东区域市场部总经理身份出现的李娟，三年来直接或间接向上海地区30多家广告公司发包比亚迪汽车的市场营销业务，随着应付账款迟迟未能到位，垫资承接业务的广告公司们不堪资金压力，前往比亚迪（002594.SZ）深圳总部沟通时，他们得到的回复却是李娟并非比亚迪员工。

2018年7月12日，比亚迪汽车在其官方微信发布《关于李娟等人冒用比亚迪名义开展相关业务的声明》，称对于李娟等人用伪造的比亚迪印章与相关公司签署的合同等事宜，概不知情，也与比亚迪无关。

广告公司们显然无法接受，自己为比亚迪实实在在做出的广告及活动，活动中还有比亚迪经销商、高管参与，在比亚迪的公告中竟成了“李娟主动与比亚迪联系并开展免费广告宣传”。据这些广告公司自发的不完全统计，至此他们累计为遍及全国范围的比亚迪市场活动垫资超过11亿元人民币。

此前的2018年6月26日，李娟向广告公司们解释称，自己是比亚迪外围市场部、处在灰色地带，对广告公司们表示“能告诉你们的、都已经告诉你们了”之后，主动去公安机关投案。

李娟投案之后，纷纷自称受害者的比亚迪和广告公司们，针对“谁是实际获益者”展开一场舆论战，开始追问这场离奇诈骗事件中的垫资与拆借资金的最终流向。

广告公司阵营开始出现分裂，一些公司将矛头指向了上海雨鸿及其实际控制人汪晓婷。因为按照比亚迪的说法，李娟此前是以上海雨鸿的名义与之沟通，而且上海雨鸿是这些广告公司中唯一进入比亚迪供应商名库的。

有广告公司质疑汪晓婷购买了青浦别墅、保时捷卡宴新车，并和李娟私交密切，在2018年2月一起赴新加坡旅游、住豪华酒店。而且，部分合同和银行流水显示，有广告公司的垫资转到了上海雨鸿的账户，有匿名人士试图将这起离奇事件指向金融诈骗。

汪晓婷对南方周末记者回应称，自己已经把公司的银行流水、所有项目情况提供给警方，有没有问题警方会核实，目前没有必要把银行流水、个人房产、消费等信息拿出来。她表示，“我公司收到的是项目款，是真实做的项目，并不是外界胡说的那样公司承诺高额利息回报，从来没有300万项目报价3000万的事情，公司账户也没有被警方查封。”

汪晓婷针对阿森纳项目解释称，上海日高和国金比亚迪签的项目合同，然后上海日高作为甲方跟上海雨鸿签的业务合同，上海日高付款给上海雨鸿，上海雨鸿付款给下面的供应商，与高额利息没有关系。自己愿意将合同原件一份份摊在桌上给大家看，前提是不许拍照。

此外，汪晓婷承认，自己确实曾以供应商入驻的方式帮国金比亚迪做一些事情，而不是其员工，因为当时李娟公司扩张太快招不到人，因此帮忙代管了一些业务。

汪晓婷称，上海雨鸿也不是外界所说的国金比亚迪独家总代，国金比亚迪的代理公司约有10家左右，每一家的服务费都是15%。2018年，上海雨鸿有总代费用的项目只有5000多万元，从2017年至今，国金比亚迪欠上海雨鸿的应付未付账款为1.7亿元，每个项目都是真实的，手续齐全，所有投放报告、结案报告等等都有。

一位通过上海雨鸿承接国金比亚迪业务的公司负责人对南方周末记者称，上海雨鸿就是一个壳公司，业务全都是转包，不像下级供应商那样是真金白银砸进业务中，作为总代有15%的服务费，具体业务也有截取一定比例的利润，稳赚不赔。上海雨鸿有少量垫款，但是业务上看并没有亏钱。上海雨鸿此前确实有付钱给供应商，也有供应商付给它拆借费用。不过现在上海雨鸿赚到的只是数字，没有拿到钱而已。

汪晓婷表示，上海雨鸿在承接国金比亚迪业务并没有特殊，所有流程，比稿、招标、项目执行流程跟其他广告公司都一样，她对南方周末记者说，“只是我运气不好，被李娟冒用了我公司的名义去跟比亚迪总部对接。如果她用了张三、李四公司的名义，那我们就和其他家一样了。只能说，认识她李娟是我倒霉。我能怎么办呢？”

汪晓婷寄望能通过与比亚迪沟通追回账款，上周已经和比亚迪采购处预约，对方让她等通知，但现在还没有等到。她说，“可能人太多，需要排队吧？如果本周再不通知，我下周再约一次。”