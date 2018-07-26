交易失败！高通收购恩智浦未获中国监管部门批准

相关新闻：

高通回应并购恩智浦交易：“结束了”

高通计划放弃收购恩智浦 将回购300亿美元股票

高通第三财季营收56亿美元 净利润同比增41%

新浪科技讯 北京时间7月26日午间消息，中国国家市场监督管理总局今日午间尚未宣布是否批准高通收购恩智浦（NXP）半导体的交易。由于美国东部时间7月25日晚上11:59（北京时间7月26日中午11:59）是高通收购恩智浦的最后期限，这也意味着这家全球最大的手机芯片制造商放弃对恩智浦的440亿美元收购。

目前尚不排除中国监管机构随后批准，且高通重启收购恩智浦交易的可能性。但高通公司一位负责人此前对第一财经记者说：“放弃之后，不能再重新（启动）并购，因为合同约定一旦触发，就不可逆了。”

根据高通和恩智浦此前达成的收购协议，如果在最后期限前得不到中国监管部门批准，高通就无法完成这笔交易，并需要向恩智浦支付20亿美元的解约金。

高通在今日早间时候发布的财报中称，公司不会再次延长将于美国东部时间周三午夜前到期的收购协议。高通公司首席执行官史蒂夫·莫伦科夫（Steve Mollenkopf）在声明中说：“我们打算在今天协议到期之时终止收购恩智浦的协议，静观任何新的重要进展。”

莫伦科夫说：“在协议终止后，我们计划回购价值多达300亿美元的股票，向我们的股东交付高价值。”

他还在声明发布后表示：“我们认为，公司继续前进，减少业务中的不确定性，并专注于业务本身，才是公司应该做的事情。”

2016年10月，高通宣布将以约380亿美元的价格收购恩智浦半导体，如果收购完成，这将成为目前芯片史上最大的并购案。此前高通并购恩智浦案已获得美国、欧盟、日本、韩国和俄罗斯通过，但中国商务部尚未批准。

在中国外交部例行记者会上，外交部发言人耿爽表示：“具体情况，我还是得建议你向主管部门询问。我能告诉你的是，高通和恩智浦是全球知名半导体企业，高通收购恩智浦的交易将对全球半导体产业产生深远影响。中方有关部门正在根据《反垄断法》规定，依法对收购案进行审查。审查过程中，中方有关部门与高通公司保持着良好沟通。”

高通今日发布的财报显示，高通第三财季净利润为12亿美元，比去年同期的9亿美元增长41%；营收为56亿美元，比去年同期的54亿美元增长4%。高通第三财季业绩超出华尔街分析师预期，对第四财季的盈利展望也同样超出预期，推动其盘后股价大涨5%以上。