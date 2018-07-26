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高通回应并购恩智浦交易：“结束了”

高通回应并购恩智浦交易：“结束了”
2018年07月26日 11:12 一财网
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　　26日上午，在距离美国高通公司（Qualcomm）对恩智浦（NXP）的并购最终期限不足3小时之际，一位高通公司的相关负责人对第一财经记者表示：“（交易）结束了。”

　　该人士向第一财经记者发来高通的最新财报及声明，其中，高通CEO莫伦科夫（Steve Mollenkopf）表示，打算在今天收购要约到期后，终止对恩智浦的收购。他同时表示：“根据此前的计划，若协议终止，我们将开启最高可达300亿美元的股票回购，为股东创造价值。”

　　在美国当地时间25日，也就是上述声明宣布当天的财报会议上，有分析师问为何不继续延长要约，并给监管方更多时间，对此莫伦科夫表示，高通除了通过并购寻求新机遇，同时也需要提供确定性，“不仅是给投资人和合作方确定性，也需要给我们的员工以确定性”。

　　针对市场的普遍疑问，如若中国反垄断机构在并购截止期之后通过该交易，高通和NXP是否会继续进行，该负责人此前对第一财经记者说：“放弃之后，不能再重新（启动）并购，因为合同约定一旦触发，就不可逆了。”

　　换言之，这场跨越两个年度的超长待机交易，一旦在纽约时间25日晚11：59终止，将不会再有续集。这桩影响深远的案例一旦失败，全球投资机构将首先迎来第一轮冲击波。

　　该并购需要得到美国、欧盟、中国、韩国、日本、俄罗斯等全球九个国家的主要监管部门批准，目前仅剩中国反垄断机构未做出决定。

　　今晨，中国国家市场监督管理总局相关负责人对第一财经记者独家回应称，目前依然没有接到和反垄断相关的消息通知，不清楚状况。前一日，该人士称，由于该案的保密性，仅有办案的当事人才知道实际进展。

　　截至记者发稿前，NXP的股价已经一路跌至98.37美元/股，而收购方高通的股价也跌至59.42美元/股，但较声明公布前有小幅提振。

恩智浦高通并购
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