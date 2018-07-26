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AMD第二季度营收17.56亿美元 同比扭亏

AMD第二季度营收17.56亿美元 同比扭亏
2018年07月26日 05:29 新浪科技
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AMD第二季度营收17.56亿美元 同比扭亏
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　　AMD第二季度营收17.56亿美元 同比扭亏

　　新浪科技讯 北京时间7月26日凌晨消息，AMD今天公布了2018财年第二季度财报。报告显示，AMD第二季度营收为17.56亿美元，比去年同期的11.51亿美元增长53%，比上一季度的16.47亿美元增长7%；净利润为1.16亿美元，相比之下去年同期的净亏损为4200万美元，上一季度的净利润为8100万美元。AMD第二季度业绩超出华尔街分析师此前预期，从而推动其股价在盘后交易中大幅上涨5%以上。

　　在截至6月30日的这一财季，AMD的净利润为1.16亿美元，每股收益为0.11美元，这一业绩好于去年同期。2017财年第二季度，AMD的净亏损为4200万美元，每股亏损为0.04美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD第二季度调整后净利润为1.56亿美元，相比之下去年同期的调整后净亏损为700万美元；调整后每股收益为0.14美元，相比之下去年同期的调整后每股亏损为0.01美元，这一业绩超出分析师此前预期。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师平均预期AMD第二季度每股收益为0.12美元。

　　AMD第二季度营收为17.56亿美元，比去年同期的11.51亿美元增长53%，比上一季度的16.47亿美元增长7%，也超出分析师预期。FactSet调查显示，分析师平均预期AMD第二季度营收为17.2亿美元。

　　按业务部门划分，AMD第二季度来自于计算和图形部门的营收为10.6亿美元，高于去年同期的6.61亿美元，但低于上一季度的10.86亿美元；运营利润为1.17亿美元，相比之下去年同期的运营利润为700万美元，上一季度的运营利润为1.38亿美元。企业、嵌入和半定制业务的营收为6.70亿美元，高于去年同期的4.90亿美元以及上一季度的5.32亿美元；运营利润为6900万美元，高于去年同期的1600万美元以及上一季度的1400万美元。其他所有业务的运营亏损为3300万美元，相比之下去年同期的运营亏损为2400万美元，上一季度的运营亏损为3200万美元。

　　AMD第二季度运营利润为1.53亿美元，相比之下去年同期的运营亏损为100万美元，上一季度的运营利润为1.20亿美元；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD第二季度调整后运营利润为1.86亿美元，相比之下去年同期的运营利润为2300万美元，上一季度的运营利润为1.52亿美元。AMD第二季度毛利率为37%，与去年同期的34%相比上升3个百分点，与上一季度的36%相比上升1个百分点。

　　AMD预计，2018财年第三季度营收约为17亿美元，上下浮动5000万美元，同比增长约7%；不按照美国通用会计准则的毛利率预计将会上升至38%左右。FactSet调查显示，分析师平均预期AMD第三季度营收将达17.6亿美元。

　　当日，AMD股价在纳斯达克常规交易中下跌0.14美元，报收于16.05美元，跌幅为0.86%。在随后截至美国东部时间18：50（北京时间26日6：50）的盘后交易中，AMD股价上涨0.83美元，至16.88美元，涨幅为5.17%。过去52周，AMD的最高价为17.34美元，最低价为9.04美元。（唐风）

AMD财报
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