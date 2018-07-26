新浪科技> 业界 > 正文

Waymo与沃尔玛等公司合作 推无人驾驶汽车服务

Waymo与沃尔玛等公司合作 推无人驾驶汽车服务
2018年07月26日 03:42 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间7月26日凌晨消息：Waymo是一家从谷歌母公司无人驾驶汽车部门分拆出来的一个子公司。现在这家公司正与多个世界上最大的公司合作，来让更多的人去接触到无人驾驶汽车。

　　通过与沃尔玛，AutonNtion还有Avis等五家公司合作，Waymo的无人驾驶汽车将接送消费者并将他们送去凤凰城的每一个角落（凤凰城亚利桑那州首府）。一些消费者在使用的时候会得到折扣或者是优惠券。

　　“我们会量身定做一些项目活动去达到主要消费者的要求，以下是我们会为消费者提供的主要项目”Waymo公司在博客中写道

　　沃尔玛：如果消费者在线上购买，线下自取，他们将得到折扣。因为订单将会在凤凰城当地一家商店被准备好，Waymo的车会运送消费者往返沃尔玛去拿他们的百货。

　　AutonNtion： AutonNtion的零售商会为消费者提供车辆服务，他们提供的是Waymo服务，而不是简单的租车服务。

　　Avis：Waymo将在凤凰城郊区钱德勒的俩个地点接送消费者。

　　DDR CORP：一家亚利桑那房地产投资信托公司拥有一家购物中心，Waymo将会为购物者和用餐者提供运送服务

　　Element 酒店：酒店客人可以使用Waymo无人驾驶车前往当地旅游。

　　本周晚些时候，亚利桑那一些沃尔玛公司也开始会有Waymo的服务，Waymo的骑行优惠也将在几周内开始。

　　一开始，这些优惠只有凤凰城地区的400人可以享受，因为他们是Waymo早起服务测试计划的参与者，然后优惠将会扩展到其他甚至没有参与过早期测试的那些人。消费者的所花费的费用将由Waymo合作的公司获得。

　　沃尔玛电子商务副总裁汤姆沃德表示，在制定扩张计划之前，公司很高兴看到这个“试点和未来的举措”。他说与Waymo进行试点测试的目的是“学习”，并且为消费者提供“一个令人惊叹的独特科技体验”

　　Waymo今年晚些时候将在亚利桑那州推出无人驾驶汽车服务，等到那时候我们才能知道Waymo会向消费者收取多少费用。(法师)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有