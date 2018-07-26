Waymo与沃尔玛等公司合作 推无人驾驶汽车服务

新浪科技讯 北京时间7月26日凌晨消息：Waymo是一家从谷歌母公司无人驾驶汽车部门分拆出来的一个子公司。现在这家公司正与多个世界上最大的公司合作，来让更多的人去接触到无人驾驶汽车。

通过与沃尔玛，AutonNtion还有Avis等五家公司合作，Waymo的无人驾驶汽车将接送消费者并将他们送去凤凰城的每一个角落（凤凰城亚利桑那州首府）。一些消费者在使用的时候会得到折扣或者是优惠券。

“我们会量身定做一些项目活动去达到主要消费者的要求，以下是我们会为消费者提供的主要项目”Waymo公司在博客中写道

沃尔玛：如果消费者在线上购买，线下自取，他们将得到折扣。因为订单将会在凤凰城当地一家商店被准备好，Waymo的车会运送消费者往返沃尔玛去拿他们的百货。

AutonNtion： AutonNtion的零售商会为消费者提供车辆服务，他们提供的是Waymo服务，而不是简单的租车服务。

Avis：Waymo将在凤凰城郊区钱德勒的俩个地点接送消费者。

DDR CORP：一家亚利桑那房地产投资信托公司拥有一家购物中心，Waymo将会为购物者和用餐者提供运送服务

Element 酒店：酒店客人可以使用Waymo无人驾驶车前往当地旅游。

本周晚些时候，亚利桑那一些沃尔玛公司也开始会有Waymo的服务，Waymo的骑行优惠也将在几周内开始。

一开始，这些优惠只有凤凰城地区的400人可以享受，因为他们是Waymo早起服务测试计划的参与者，然后优惠将会扩展到其他甚至没有参与过早期测试的那些人。消费者的所花费的费用将由Waymo合作的公司获得。

沃尔玛电子商务副总裁汤姆沃德表示，在制定扩张计划之前，公司很高兴看到这个“试点和未来的举措”。他说与Waymo进行试点测试的目的是“学习”，并且为消费者提供“一个令人惊叹的独特科技体验”

Waymo今年晚些时候将在亚利桑那州推出无人驾驶汽车服务，等到那时候我们才能知道Waymo会向消费者收取多少费用。(法师)