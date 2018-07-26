华大基因半月市值蒸发百亿 一周三发增持公告

华大基因 半月市值蒸发百亿 一周三发增持公告

华大基因 半月市值蒸发百亿 一周三发增持公告

公司无创检测准确率被质疑，股价半个月下跌20%；无创产检所属的生育健康类业务营收占比54.21%

受到“圈地门”、无创产前DNA检测存疑等影响，华大基因近日股票不断震荡。截至7月25日收盘，华大基因股价报79.32元，跌1.13元，总市值317.36亿元。

去年7月，华大基因上市，此后数月市值一度突破千亿元。但最近一个月，华大基因市值持续缩水，本周一直在304亿元-332亿元徘徊，相比最高点下跌了约七成。在此背景下，华大基因于7月17日、19日、23日连发三次增持公告，分别增持3000万元、1000万元、1.5亿元，增持主体包括董事长、CEO、董事、高管、监事及核心骨干人员。

7月17日晚，增持主体之一、华大基因CEO尹烨发微博称，“这一刻，我和小伙伴押全部身家；因为华大十七年押的是我的青春”。对于波及股价和市值的无创产前DNA检测事件，尹烨也声明称，“华大没有漏检”。

半个月股价累计下跌20%

一篇天涯上的举报文章，让话题不断的华大基因陷入了“圈地门”；7月11日，一篇《华大癌变》的文章又对华大基因无创产前基因检测技术提出质疑。这些事件让华大基因的股价连连下跌。

同花顺i问财数据显示，从7月11日发布至7月25日，华大基因区间股价前复权跌幅达20.66%，在49只基因诊断概念股中下跌最为严重。

此外，还有21只概念股股价累计下跌，紧随华大基因之后的分别是西陇科学、仟源医药、药明康德、新开源、贝达药业、海利生物、美康生物，累计跌幅都超过了5%。

7月14日，华大基因发布公告，对媒体质疑无创产前基因检测技术以及公司相关业务的报道进行了说明，称公司严格遵守国家部门法规要求，在相关无创知情同意书中明确告知了无创基因检测的适用范围和技术局限性。

7月16日，华大基因发布的《致孕妈妈们的一封信》显示，截至2018年5月31日，华大基因为全球313万余名孕妈妈提供了无创产前基因检测，从宝宝已经出生的248万例样本中，目前已确证有70名染色体数目异常的宝宝由于种种原因而意外出生，即大约每3.5万个检测会出现1个这样的情况。

虽然接连发布公告，但受到上述事件影响，华大基因已经成为了行业内区间股价累计跌幅最大的上市公司。

在无创产前基因检测事件未发酵时，7月12日、13日，华大基因的市值都稳定在410亿元左右。不过，仅仅一个周末过去后，7月16日华大基因的市值急剧下跌至369亿元，跌幅达到40亿元。

而到了7月17日，公司市值持续下跌至332亿元，并于7月19日跌至309亿元，7月23日跌至304亿元。到了7月25日，股价有所回升，市值也升至317.36亿元。

从7月12日至7月25日，短短两周时间，华大基因的市值就跌落了100亿元左右。

无创检测检出率超99%被质疑

此番引起华大基因股价异动的原因之一，是《华大癌变》这篇文章对其无创产前基因检测“高准确率”的质疑。

事实上，如果单从技术考量，国家级的技术规范并未要求无创产前基因检测准确率达到100%。

国家卫计委2016年11月发布的《孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断技术规范》指出，无创产前DNA检测对于21三体综合征的检出率不得低于95%，而21、18、13等三种三体综合征的复合假阳性率不得高于0.5%。

上述《规范》明确规定，严禁发布虚假医疗广告和信息，严禁夸大本技术（即无创）临床应用效果。

新京报记者近日到北京一家三甲医院产科咨询，医生表示，现在很多孕妇很害怕做羊穿，有先兆流产症状的孕妇做羊穿的风险更大一些，“无创的准确率还可以，如果无创检查没问题，就不需要做羊穿了”。

分诊台护士向记者提供的宣传资料，落款正是华大医学。资料上有5项产前检测技术被拿出来与无创进行对比，其中，有2项准确率只有60%-80%，另外三项分别是羊膜腔穿刺术（羊穿）、经皮脐血管穿刺术、绒毛取材术，准确率都大于99%，但资料提示这些项目有0.5%-2%的流产率。资料宣称，无创的准确率高于99%，且安全快速准确。

另一家妇产医院的客服人员告诉记者，“无创（技术）完全没问题的，无创过关就不用做羊穿，这个是可以保证的，有的羊穿技术不好，反而会影响胎儿”。

无创产前基因检测在华大基因的各项主营业务中属于生育健康类服务。华大基因2017年年报显示，截至当年底，公司已完成超过280万例无创产前基因检测，检出率和特异性均大于99%。

2017年，华大基因“生育健康类”业务营收共11.36亿元，同比增长22.28%，占当年的华大基因总营收比重54.21%，是最主要的收入来源。2014年到2017年，华大基因“生育健康类”业务的毛利率分别为48.54%、69.97%、76.41%和67.77%，是公司主营业务中毛利率最高的项目。

一周三发公告，高管等拟增持近2亿

7月23日，华大基因一周内第三次发布增持公告，公司实际控制人、董事长汪建、董事孙英俊及控股股东深圳华大基因科技有限公司（以下简称“华大控股”）核心管理团队，计划自公告之日起未来6个月内，按照相关法律法规的规定增持公司股份，增持金额累计不低于1.5亿元。

目前，公司实际控制人、公司董事长汪建直接持有公司控股股东华大控股85.30%的股权，华大控股直接和间接合计控制公司38.12%的股份，因此汪建通过华大控股控制公司38.12%的股份。

早在7月19日，华大基因宣布公司监事李松岗、李雯琪、胡宇洁，公司核心骨干人员增持金额累计不低于1000万元。

7月17日晚，华大基因发布公告称，公司部分董事、高级管理人员拟增持公司股份，拟计划自本公告之日起的6个月内，按照相关法律法规的规定增持公司股份，增持金额累计不低于3000万元。

具体来看，上述高管包括公司董事、总经理尹烨，副总经理杜玉涛，首席运营官张凌，副总经理刘娜，人力资源总监李治平，财务总监陈轶青，董事会秘书、法务总监徐茜。

上述三次增持总计1.9亿元，公司公告指出，这是高管基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，结合对公司股票价值独立合理的判断。

新京报记者 林子