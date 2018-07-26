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港交所新经济愿景：最大力度改革IPO 独角兽扎堆过江

港交所新经济愿景：最大力度改革IPO 独角兽扎堆过江
2018年07月26日 02:16 21世纪经济报道
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　　21世纪经济报道 张欣培，周莹 上海报道

　　香港市场如此吸引内地企业奔赴的背后则是港交所在今年推出了25年以来最大的上市改革力度，包括推动H股全流通改革、新三板+H股联动，尤其是今年推出的《新兴及创新产业公司上市制度》。

　　仅7月份，内地在港上市的企业数量就达到了17家，甚至超过内地IPO通过审核数量。而这一数字有望继续攀升。日前，香港交易所董事总经理、首席中国经济学家巴曙松表示，按照目前的进度，预计今年9月和10月，将迎来一批新经济企业赴港上市的快速增长时期。

　　小米、映客、优信等独角兽企业已纷纷选择在港上市。而更多的内地新兴经济企业正在排队等待在港上市。无疑，内地新兴经济企业的密集赴港上市成为2018年香港市场上一道亮丽的风景线。

　　香港市场如此吸引内地企业奔赴的背后则是港交所在今年推出了25年以来最大的上市改革力度，包括推动H股全流通改革、新三板+H股联动，尤其是今年推出的《新兴及创新产业公司上市制度》。

　　另一方面，国内IPO审核的全面从严以及金融去杠杆也促使了新经济企业转向港股市场。“国内IPO排队时间长，审核严格。而新经济企业在前期比较缺钱，在去杠杆背景下，融资难又贵。如果新兴经济企业不能够上市融资，资金链可能会非常紧张。而去香港上市则比较容易。”前海开源首席经济学家杨德龙向记者表示。

　　新兴经济企业扎堆赴港

　　根据Wind数据统计，今年以来内地赴港上市的企业数量已经达到45家。仅7月份以来，这一数字就达到了17家。从6月份开始，内地赴港上市企业就开始猛增。6月份，内地赴港上市企业数量就达到了10家，较5月份增加了7家。

　　在所属行业上，7月份的新增17家港股中，所属行业最多的为信息技术和金融，分别有4家。其次为工业和可选消费，分别有3家企业隶属上述行业中。此外，有2家属于房地产行业，1家属于医疗保健。

　　普华永道最新发布的报告预计，2018年全年将有220家企业赴港上市，加上预计创业板市场首次上市企业有90家，全年集资总额预计将达到2000亿-2500亿港元，使香港有望再次成为全球最大的IPO市场。

　　根据Wind数据统计，截至7月25日尚有271家企业赴港上市的申请正在“处理中”，值得一提的是，今年以来赴港上市的教育企业增多，其中不乏新东方在线、沪江教育科技等著名教育企业的身影。

　　在排队在港上市的企业中，新经济企业占据着重要地位。尤其是允许未盈利的生物科技类公司可以上市之后，吸引了一批生物医药类企业。

　　“如果顺利，很快也会有第一家生物科技公司，在没有盈利的情况下，一样可以进入香港的资本市场，所以可能会出现很多新的变化，我们也见到市场正在改变。”近日，在粤港澳大湾区独角兽高峰论坛上，港交所上市发行部高级副总裁钟创新表示。

　　钟创新介绍，生物科技公司已经有8家正式申请，它们都是没有盈利，甚至是没有收入的公司，也正在准备在港上市。根据Wind数据统计，自港交所启动了新的上市规则后，已有包括康希诺、AOBiome、方达控股等不少于9家生物制药企业提交了主板上市申请，其中歌礼生物已处于招股上市阶段。

　　在这些药企中，净利润出现亏损的不在少数，亏损额甚至达到了数亿元。

　　融资难促使企业加速上市

　　内地企业的密集赴港上市背后是多种因素推动的结果。一方面是国内对IPO的全面趋严审核。“现在A股行情也不好，而且对上会企业要求十分严格，所以很多企业现在都会选择去香港上市。”7月25日，南方一家中型券商投行人士表示。

　　“我们有个企业，净利润3000万，在内地肯定达不到上市标准。现在他们开始想去香港上市了。我们也没有办法，根本达不到标准，我们也不会给它上报。”上述投行人士告诉记者。

　　一边是对盈利标准的提高，另一边则是全面放宽。今年4月30日，港交所新制定的《新兴及创新产业公司上市制度》正式生效，向新兴的三类公司打开大门：同股不同权架构公司、尚未盈利的生物科技类公司、将港交所作为第二上市地的公司。在同股不同权吸引下，小米成为第一家港交所“同股不同权”上市公司。

　　“港股上市速度快，又有明确预期。对主板净利润的要求又低。比如净利润3000多万在内地基本上不了，但是在香港市场可以，这也就吸引了很多企业转战香港。”南方一家券商保代向记者表示。

　　香港市场尤其对于尚未盈利的新经济企业更具吸引力。“新经济企业比较缺钱，很多在前期都处于缺钱阶段，没有产生盈利的能力，不上市融资的话可能资金链就会非常紧张。而国内对新经济的支持还不够，对盈利要求比较高，排队时间长，有的企业可能根本撑不了太久。”杨德龙认为，对融资的迫切会让新经济企业更倾向于香港上市。

　　“第二，A股上市排队时间比较长，港股上市相对容易，条件比较宽松。尤其推出了一系列IPO新政，吸引一些创新型的企业去香港上市。此外，也有可能企业希望通过到港股上市提高国际知名度。”杨德龙向21世纪经济报道记者表示。

　　国内企业从提交申请到上市一般经过两三年时间，而在香港上市一般从递表到港交所批出来，平均下来4个月的时间。而新经济企业可能需要时间会更短。

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