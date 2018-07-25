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媒体人章文回应性侵指控：当晚发生的事出于双方情愿

媒体人章文回应性侵指控：当晚发生的事出于双方情愿
2018年07月25日 21:08 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月25日晚间消息，媒体人章文因被曝性侵而陷入舆论风波，当事人今晚对事件做出回应，称当天晚上发生的事出于双方情愿，自己未强迫他人做网文中的事情。目前已律师已发布声明，之后将视对方举动依法采取进一步行动，将择机批露事件全过程。

　　近日，一篇名为《章文，停止你的侵害！！！》的文章在网络广泛流传。文中一名女子自称“2018年5月15日，我被章文强奸了。”作者还称，除了遭到章文的性侵之外，事后还收到短信恐吓。随后蒋方舟、易小荷等知名女性作家也在朋友圈实名指控章文是惯犯。

　　25日晚间，章文对此事做出公开回应称，当天晚上发生的事出于双方情愿，我未强迫他人做网文中的事情。

　　章文表示，对方之所以要曝光他，是因为在事发第二天，双方“发生激烈争执”并“互删好友”。

　　关于蒋方舟、易小荷等人的指控，章文称是在聚会上“搂、亲、抱”的亲密举动，“这两位我都算比较熟悉”。

　　章文称，此前为了家庭一直忍气吞声，但目前这件事已经对自己和家庭造成了严重的影响。自己和律师均已发布声明，之后将视对方举动依法采取进一步行动，将择机批露事件全过程。

　　以下为章文回应全文：

　　大家好，我是章文，就今天针对本人的流言作以下回应：

　　1、当天晚上发生的事出于双方情愿，我未强迫他人做网文中的事情。我与对方相识于某个共同的微信群，互为好友以后主要通过微信联系。到5月15日之前，我与对方已相识大约半年，她曾在微信上给我发过不少令人想入非非的艺术写真，双方互有好感，之前也一起吃过几次饭。

　　2、对方是27岁左右，在北京某律师事务所就职的一名女律师。我们互为微信好友以后，她经常向我抱怨工作上的压力，我因为之前做过不少法制报道，与北京各大律所都有联系，因此提过是否需要我帮忙介绍换工作。她曾告诉我，她在大学时就换过好几个男朋友，其中有一个是她已婚的老师，提出过要为她离婚。当晚结束以后，她提出要去机场接她的一个男朋友，这个男朋友也是有妇之夫。

　　3、我清楚她为什么要曝光我。事发第二天中午我们电话联系时，她请我帮她推掉前晚承诺的一个饭局，我建议还是她自己说。当晚我约她出来吃夜宵，她如约而至，席间她提到她已婚的男朋友要离婚来娶她，我当时觉得很可笑，说了些风凉话，说她脑子进水、傻叉，她很生气，发生激烈争执。争执最后，我们互删了对方好友，决定之后不再往来。

　　4、这次以后，她就以展江学生的名义给我身边不少朋友打电话，说要让我声名扫地。曝光今天这篇网文之前，她还曾给我发短信，借我孩子要出国读书的事情威胁我，称要将我举报到某国大使馆，盛怒之下的我才会有那则流传短信中的回应，但她隐去了前因。

　　5、关于蒋方舟、易小荷。在媒体圈、公知圈，一聚会基本上都会喝酒，男女都喝，喝酒之后就是合影，会做搂、亲、抱等亲密状。蒋方舟、易小荷所说的情况肯定也是在我们双方酒后，才会有的情况。另外，这两位我都算比较熟悉：蒋方舟，一直单身，交了众多男朋友； 易小荷，离过婚，经常出现在酒局上。

　　6、关于流传的我联系“宋教授”的好友申请。在今天这篇网友没有曝光出来之前，宋石男就在朋友圈发过辱骂我的内容，我在多次拨打他电话无人接听的情况下，才会不断加他微信好友，他心亏不敢通过。直到今天，他还在其他平台发布关于我的不实内容。这些，我的律师均已固定证据。

　　7、此事于我，私德有亏，毋庸讳言，我该反省。但我绝对不能接受对方把白说成黑，把是说成非。此前为了家庭我一直忍气吞声，但目前这件事已经对我个人和我的家庭造成了严重的影响。我和我的律师均已发布声明，之后将视对方举动依法采取进一步行动，将择机批露事件全过程。

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