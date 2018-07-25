十级解密比特大陆IPO：2018年净利润11.8亿美元

比特大陆预计今年底在港上市，IPO估值或将达300亿-350亿美元。2017年，比特大陆营收约25亿美元，净利润逾11亿美元，其中，矿机销售营收占比超90%。2018年预计净利22亿美元，账面现金超过30亿美元。上市前，比特大陆外部股东占比大概率不超过15%。

作者 | 舒虹 编辑 | 安心

资本市场即将迎来全球范围内最大的区块链IPO。

全天候科技从多位投资人处获悉，比特币矿机制造商比特大陆（Bitmain）计划于8月30日向香港联交所提交初次上市申请表，并于2018年底完成上市。中金公司担任其上市主承销商。

比特大陆规模5-10亿美元的Pre-IPO轮融资将于近日交割。投资人名单中，腾讯、EDBI（新加坡经济发展局所设投资机构）、阿布扎比投资局和加拿大养老基金等在册。据本轮投资人对全天候科技透露：“吴忌寒（比特大陆创始人、CEO）已签署TS（投资意向书），本轮融资马上关闭。”

对上述信息，比特大陆、腾讯方面均表示“不予置评”。

比特大陆Pre-IPO投前估值140亿美元，投后估值约为150亿美元，亦有机构贩卖至180亿美元。上市后，比特大陆预期估值为300亿美元以上，或将达到350亿美元。

部分投资机构认为，对标同行业嘉楠耘智的1000亿港币估值，比特大陆上市估值较为保守。有机构按照180亿美元Pre-IPO估值测算，预期可取得80%以上IRR（内部收益率）。

亦有投资人告诉全天候科技，本次融资设有回购条款，若比特大陆五年之内未成功上市，公司将按照10%的年化利率进行回购。

比特大陆是全球最大的比特币矿机制造商，垄断超过70%的硬件，提供约50%的算力。作为区块链和数字货币行业的标杆性企业，比特大陆香港IPO受到资本市场的极大关注。

此前，比特大陆共完成两轮融资：2017年9月，比特大陆获红杉资本、IDG资本等5000万美元A轮投资；今年6月获得红杉中国领投的3-4亿美元的B轮投资，估值为120亿美元。

比特大陆融资历程（来源：比特大陆融资材料）

有投资人告诉全天候科技，比特大陆外部股东占比较低，在B轮融资之前，一共不足5%，上市之前，外部股东占比大概率不超过15%。而无论港股还是美股的上市规则中，对于“集中持股”或社会持股少的上市公司都有较为敏感的审核。

“比特大陆要不是外部股东太少，完全没必要进行这轮（Pre-IPO）融资。”上述投资人说。

1

财务数据大曝光

总部位于北京的比特大陆由吴忌寒和詹克团于2013年创立，目前已发展成为全球最主要的比特币挖矿公司之一。

去年开始，比特币等加密货币的火热带动数字货币挖矿行业飞速成长，包括比特大陆在内的三大矿机巨头业绩也扶摇直上。

全天候科技独家获悉的财报数据显示，比特大陆2017年营业收入约25亿美元，净利润超过11亿美元。2016 年、2017 年，比特大陆净利润分别为0.97 亿和11.8 亿美元。

在比特币行情大跌的环境下，2018年第一季度其净利润达到了10.6亿美元。预计2018年全年净利润不低于22亿美元。

比特大陆今年一季度的营收和利润基本与2017年全年数据持平。销售方面，主要增长点在海外市场。据投资人引述的财报数据，2017年，比特大陆中国和海外销售份额各占一半，2018年第一季度已达到去年全年销售额，其中国内增长15%左右，海外市场增长了3-5倍。

比特大陆账面现金极为充裕。去年年初其账面现金为2亿美元，年末已达到30亿美元，今年一季度再增加4-5亿美元。并且，比特大陆目前账上没有短期贷款。

区块链硬件市场规模（来源：比特大陆融资材料）

行业报告显示，2018-2022年，区块链硬件需求的平均增速为66%。比特大陆有希望成为未来区块链的“生态塑造者”之一，并进行了广泛的收购和投资。2017年以来，其先后投资了ViaBTC、AICHAIN、英雄互娱、恺英网络等多家区块链项目，今年5月又以1.1亿美元领投移动支付和加密货币交易公司Circle Internet Financial。

财报显示，比特大陆去年一年在挖矿和加密货币投资了近10亿美元。在财报中，加密货币这部分等价资产是按照买入价计价的。“不过相比于账面现金，这个仓位不高。”上述投资人说。

2

AI转型是关键

矿机研发和生产是比特大陆的主营业务。销售占比来看，国内及国外矿机销售收入达到比特大陆2017年销售总收入的90%以上。主营业务中，除了矿机生产，还包括了营收贡献比例较小的自营挖矿、矿池、云服务等业务。

目前矿机厂商上市面临同一问题：公司营收单一、主营业务营收不稳定、利润受币价影响大。此前递交IPO申请的嘉楠耘智和亿邦网络，其矿机营收占比都高达90%以上。

全天候科技了解到，去年开始的数字货币风波对比特大陆的矿机业务产生了不少冲击：去年，比特大陆客户预付款同比增加10亿美元，今年则同比减少了8.5亿美元。

比特大陆主营业务营收的不稳定，引发投资者的担忧。去年开始，比特大陆将AI芯片业务视为抵御数字货币波动风险的重要手段。

比特大陆在AI芯片上的策略，类似于联想通过贸工技占领PC市场。有投资人分析称：“当初联想的显示器出货量之所以能在三年时间内排到中国前五，是因为它掌握了供应链和经销渠道，所以出货量能做大。”基于此，该投资人表达了对比特大陆AI芯片的看好。

全天候科技获得的融资材料显示，比特大陆2017年芯片销售额为143亿元人民币，在华销售收入及出货量仅次于华为海思，位居专用集成类芯片第二。

2017年11月，比特大陆发布了全球首款自主研发的量产加速计算AI芯片（TPU）——Sophon BM1680。全天候科技获悉，今年9月，比特大陆将推出7nmASIC产品，成为全球范围内最先推出7nmASIC应用的企业之一。

自2017年下半年起，比特大陆已成为全球最大半导体制造商、台湾芯片巨头台积电在中国地区的第二大客户，今年有可能跻身其全球前5大客户（包括苹果和高通）之一。

对于比特大陆从矿机生产商转型到做AI芯片，吴忌寒曾公开表示，这是自然的选择。

本质上，比特大陆是一家高性能计算芯片企业，在区块链与数字货币领域获得成功后，比特大陆看到了人工智能这一新的应用领域。传统的芯片无法满足深度学习的计算需求，需要一个新的ASIC架构来为它做专门的处理器。

“比特大陆经过区块链芯片领域的发展，拥有优秀的芯片研发人才资源，全球多个国家设有研发办公室。在高速度、低功耗电路的设计上，我们积累很多，也可以适用。”吴忌寒说。

尽管目前这块业务的营收占比仍很小，但吴忌寒预计，AI芯片在五年内可占据比特大陆收入的40％。

3

估值洼地？

一边是矿机制造，一边是人工智能芯片，比特大陆的IPO故事并不难讲。若以300亿美元估值上市，则将成为全球范围内矿机生产商最大规模的IPO。

不过抢下“中国区块链第一股”的却是市场占有率排名第二（19.5%）的嘉楠耘智。今年5月，嘉楠耘智向港交所提交IPO申请，预计于8月完成IPO，估值约120-180亿美元。

6月，全球排名第三的比特币矿机生产商亿邦国际也向港交所递交了招股书，寻求香港上市。

对于区块链企业来说，今年是“估值巅峰”。一位港股券商分析师告诉全天候科技：“从2017年年底开始，区块链成为继人工智能之后的最强风口。加密货币的发行量、区块链企业的VC投资金额同步走高，不过二级市场却鲜有真正做区块链的公司。区块链作为新兴行业，其中成熟企业不多。”

招股书显示，嘉楠耘智2017年全年净利润3.61亿元人民币；亿邦国际去年净赚约3.8亿元，其中，区块链业务同比增长1690.3%，成为第一大主营业务。

目前，比特大陆的市场占有率是嘉楠耘智的3-5倍，净利润约为其22倍。有投资机构对比嘉楠耘智的估值认为，比特大陆IPO估值并不高，有较大的增长空间。

鉴于比特大陆进入人工智能芯片领域，亦有不少媒体将英伟达、MTK等IC厂商视为其估值对标。彭博曾根据英伟达和MTK的市值（英伟达2017年收入97亿美元，净利润10亿美元），给予比特大陆88亿美元的估值。

比特大陆Pre-IPO融资材料也指出，比特大陆芯片（ASIC）在营收、毛利率、净利率、市占率数据和技术布局均相似于英伟达。

数据显示，英伟达、英特尔、高通等芯片制造巨头的PE倍数集中在25-40倍。鉴于此，投资机构预计，比特大陆公允PE倍数应处于30倍左右。而按本轮140亿美元的Pre-IPO估值及2017年的净利润计算，比特大陆目前PE仅为9倍左右。

对于比特大陆IPO被热议，吴忌寒却表示，不应理会二级市场的市值。今年6月，吴忌寒做客王峰十问曾表示：“创始人在经营企业时，天天盯着市值，也是有害的。”

他指出，财务投资人的风险偏好和个体情绪、宏观经济波动等都会影响市值，行业的周期波动，也会带来企业市值的巨大变化，因此，做企业的还是盯着自己企业核心竞争力的发展比较好。