科技巨头新战场：华为谷歌亚马逊争相开发家用机器人

导语：彭博社近日报道称，亚马逊、谷歌母公司Alphabet和华为等科技巨头都在秘密开发家用机器人。亚马逊将Echo智能音箱和机器人结合，谷歌有多个机器人项目，华为为中国市场开发儿童英语教学机器人，而苹果可能关注商用机器人。这些大型科技公司投入了大量资金和人才，希望借此在这个前沿领域抢占先机。

以下为文章主要内容：

大半个世纪以来，科幻小说作家和技术人员一直都认为机器人管家将会梦想成真。然而，家庭机器人却比较缺乏想象力：机器狗、扫地机器人、割草机……动画《摩登家族》（The Jetsons）里的Rosie呢？基本不见踪迹。

《摩登家族》里的机器人Rosie（右）

但这种情况可能很快就会改变。大型科技公司都在秘密资助各种机器人研发项目。亚马逊一直在开发机器人版的Echo语音音箱，今年准备投入更多资金和人员。Alphabet也在开发机器人。华为同样在为中国市场开发儿童英语教学机器人。

这些机器人都无法整理你的衣柜，也无法为你调制鸡尾酒，但知情人士表示，人工智能、处理器和计算机视觉技术的进步都能让这些简单的机器在今后两年陆续面市。至于这些机器人能否立刻获得消费者的青睐，目前并非重点，因为此举将给这些财大气粗的公司带来先手，使之在真正有用的自动化技术领域取得先机。

“机器人是明日之星。”Loup Ventures联合创始人基尼·蒙斯特（Gene Munster）说，他预计美国家用机器人市场规模将会扩大到目前的四倍，到2025年超过40亿美元。“这会成为一项大买卖，因为资产负债表状况优异的公司都在进入这场游戏。”

很多公司之前也曾试图开发家用机器人。雅达利联合创始人诺兰·布什内尔（Nolan Bushnell）曾在1983年推出了3英尺高的Topo Robot机器人，造型像雪人。虽然可以用苹果II电脑编程，让其四处移动，但除此之外的功能并不多，因此销量糟糕。美国、日本和中国随后也开发了一些有用的家用机器人，但也只是表现略好。

布什内尔（右）和Topo Robot机器人（左）

iRobot公司的Roomba扫地机器人是目前最成功的产品，2002年以来的销量超过2000万台，但它目前只能完成扫地一项工作。受家用机器人市场竞争激烈的消息影响，该公司的股价周二下跌3.3%。

Roomba扫地机器人

最近，索尼和LG也对这个领域表达了兴趣。在今年1月的CES上，LG展示了一款名叫CLOi的机器人，但展示时却发生故障，无法对语音指令做出反应。索尼也展示了新版机器狗Aibo。但除了会叫，似乎也没有多少功能——尽管它也可以通过编程学会踢球。不过，这款机器人的售价高达1800美元，几乎与一只纯种狗价格相同。

LG的CLOi机器人

索尼Aibo机器狗

以下是知情人士透露的大型科技公司机器人项目：

亚马逊：Echo智能音箱机器人版

亚马逊的机器人项目叫Project Vesta。Vesta的早期版本可以在没有Echo设备的家庭陪伴用户，而且这款产品将利用亚马逊在Kiva仓储机器人中使用的一些技术。亚马逊一直在研究各种方式，以便让该公司的第一或第二款机器人能够上下楼梯。换句话说，这款机器人可以胜任检索物品的复杂任务。

亚马逊Kiva仓储机器人

亚马逊计划于年底在受控环境和员工家中推出测试版机器人，然后最早于2019年扩大测试范围，但仍然会在受控环境中进行。面向全部消费者推出可能要等到2020年。

该项目由该公司老兵格雷格·泽赫（Gregg Zehr）负责，他是该公司Lab126硬件部门的主要负责人。知情人士表示，Kindle开发者肯尼斯·基拉里（Kenneth Kiraly）也为此提供帮助，而且自年初以来已经将他团队的工程师和开发者人数扩大一倍，达到500人左右。知情人士还说，亚马逊已经开始与制造商展开沟通。

作为目前的重要项目，Project Vesta原先只在Lab126研发大楼占据一层空间，现在则扩大了办公面积，还加强了安保工作。亚马逊还从其它项目为Vesta调来了人手。

亚马逊发言人拒绝对此置评。

机器人和自动化专家查理·邓森（Charlie Duncheon）表示，由于结合了Kiva机器人的导航功能和Alexa语音控制功能，所以亚马逊的机器人更有优势。

但邓森认为，想要真正改变世界，亚马逊及其竞争对手还必须让机器人的手臂能够抓起东西。这项技术已经存在，而且一直在不断改进，但要通过降低成本来推向大众市场，仍然需要等待几年的时间。

Alphabet：开发多个机器人项目

Alphabet旗下的X实验室正在开发多个机器人项目，从理论上讲，其底层技术可以实现类似于《摩登时代》里面的家用机器人。知情人士称，工程师正在研究各种方法，希望让机器人具备上下楼梯和开关门的能力。

由于开发周期长达5到10年，所以该公司并未决定如何将该技术推向市场，也没有决定是否推出消费和商用设备。

X实验室发言人表示，该公司对机器学习与机器人结合的前景非常乐观，认为这可以解决人类的一些重大问题。与此同时，他们还在探索各种方式，对社会和人们的生活产生积极影响。

Alphabet一直都在机器人领域怀有巨大的野心。该公司2013年凭借一系列收购震惊业界，其中包括十多家机器人公司和数十名专家。谷歌前高管安迪·鲁宾（Andy Rubin）当时负责机器人项目，但一年后离职，而且并未取得实质性进展。去年，Alphabet将波士顿动力（Boston Dynamics）和Schaft这两个机器人业务的重要部门出售给软银。Alphabet还聘请欧洲移动行业高管汉斯·彼得·布隆得莫（Hans Peter Brondmo）领导该公司的机器人业务。

波士顿动力机器人系列

华为：开发针对儿童的英语家教机器人

有知情人士称，华为正在开发家用机器人，主要目的是充当儿童的英语家教，并实现中英实时翻译。该公司在旧金山和波士顿拥有规模可观的团队开发这个项目。

知情人士认为，如果华为将机器人推向市场，肯定会针对中国，不太可能面向美国和其它地方发布。

华为并未对此消息置评。

苹果：可能关注商用机器人市场

苹果最近几个月加大了机器人专家的招聘力度，可能是为未来的产品提升自动化制造水平。行业专家认为，苹果目前可能并没有开发家用机器人，而是关注商用市场。

苹果深度参与了产品生产过程中使用的激光蚀刻、金属清洗和上色设备的设计。随着产品越来越先进，加之该公司进入增强现实眼镜等新领域，苹果需要定制自动化设备，将原型产品转换成批量产品。

苹果拆解iPhone机器人Daisy

“我不认为苹果短期内会面向消费者推出机器人。”蒙斯特说。他认为，该公司的多数研发都会投向无人驾驶技术。苹果还放弃了自主开发无人驾驶汽车的计划，但仍然希望为其它厂商提供无人驾驶技术。

其它公司

跟大型科技公司追求的目标最为相似的机器人可能就是Temi了，这款1500美元的设备可以在不同房间之内跟踪用户，还可以拨打视频电话、控制智能家电，并完成其它任务。Temi公司表示，他们的产品将在今年底开始发货，希望每个月的产量能够达到3万台。机器人创业公司Anki在苹果的一次活动上展示了该公司的玩具汽车后广受关注，他们将在今年8月发布新的家用机器人。

Temi机器人（中）

机器人还在进军家庭生活的其它领域。创业公司Bumblebee Spaces最近发布了一套机器人系统，可以升高或降低床和梳妆台等家具，以便为小公寓提供更多内部空间。(书聿)