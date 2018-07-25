原乐视网CEO梁军参观FF:不后悔在乐视6年 祝老贾成功

梁军与贾跃亭

新浪科技讯 7月25日下午消息，今日原乐视网CEO梁军在其微博称，经历了这么多的波折后，时隔两年，再次有机会去参观FF，并见到了贾跃亭。梁军称，他在乐视近6年，有成功也有遗憾，但他不后悔，从乐视和贾跃亭那里他学到了很多东西，做人就要感恩。

此外，梁军还称，不管外界怎么评价贾跃亭，他还是衷心祝愿FF能够成功，祝愿贾跃亭能够东山再起。同时，他也提醒自己，他和原来团队组建的创业公司新视家一定要成功，不辜负他们从乐视学到的东西，也不辜负做了6年的乐视人-这个生命中永远值得纪念的回忆。

以下文字和图片均来自梁军的微博：

FF的办公楼，满眼还是熟悉的超级电视，有一种恍惚还在致新时的样子。不过最显眼的就是在办公楼里到处都是大屏幕显示的倒计时，办公区，过道，食堂，只要你置身FF办公室里，就会感受到强烈的项目紧迫感。

在二层的一个转角，看到了一个FF91 LAUNCH CONTROL TOWER，听着高大上，实际上是在办公室的一角的空场，放了三个只能站着开会的桌子，据说这是每天早上最热闹的地方，不同团队集中围着桌子站着开会，沟通讨论完项目后返回各自办公场所，没有冗长的会议室文化，快节奏感强烈。

FF的大会议室，满满的都是贾总的风格，所有的空地都摆放了椅子，尽可能邀请更多的员工和高管一起参加核心业务讨论，刚来乐视的时候还很不适应几十上百人参会，总认为高管应该小范围和老大一起开会讨论敏感议题，但现在已经完全理解了这种会议模式的价值，增加参与感，加快核心决策的下达速度，减少干部层级的隔阂，等等，有着鲜明的乐视风格。

大家看到图片里的一个挺高的摆放了两个显示器的办公位了吧，这是贾总的“办公室”：不要以为这是偌大的一个CEO办公室的一角，这就是一个占地面积稍微大一点的办公位，FF取消了所有高管的独立办公室，其他VP就是在这个办公位前面的一些办公位，纯互联网风格，看来贾总也在努力改变。

再看看贾总的办公桌上面摆放的东西，就知道创业有多不容易了，贾总英文过去确实底子不好，现在全面负责FF的CEO角色，学习英文依然是重点，据说连贾总的司机助理什么的都换成了不讲中文的，逼着贾总说英文。不容易啊！

最重要的还是见到贾总本人，上一次见面还是在国内。贾总依然是露出让人感觉亲近的笑容，不过脸上还是多了一些岁月和挫折留下的沧桑痕迹，也许这就是走向成熟的标志吧，和贾总沟通的过程中贾总不断的提到了反思，提到了过去做业务时的问题，看得出他是在反思，其实何止贾总，在乐视的每一个高管难道不该自我反省一下，如果我们能更专业更执着，能使劲拉着老贾，也许错误会少犯一些。FF得到了融资后，现在正在全力以赴的为量产做准备，贾总也一样，我能感觉到他还要再拼一把的冲动和激情。