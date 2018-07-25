法乐第手握20亿美元资金 买进80辆FF91零部件

贾跃亭在美国创办的电动车公司“法乐第未来”（以下简称“法乐第”），一度陷入财务困境。不过据外媒消息，法乐第公司目前已经暂时摆脱了困境，取得了若干业务进展，分别包括车辆的测试以及工厂的建设。

据美国汽车行业新闻网站Electrek报道，近日，法乐第公司把一辆FF91原型车送到了美国俄亥俄州的交通研究中心，主要进行两项测试，分别称为“Autobahn驾驶周期”以及“每小时120英里计划”。

法乐第公司负责汽车动力总成和热力系统的高级经理Chou Yeh表示，两个测试对于车型的工程设计十分重要，原型车测试将会在问题出现之前把它们消除掉，另外在最后的认证环节还要给车辆增加新的价值。这位经理表示，法乐第团队对于两项测试的结果感到满意。

外媒指出，此前，法乐第公司已经表示先后获得了20亿美元的投资，随着财务状况逐步良好，法乐第开始把精力放在FF91车型上。FF91是法乐第公司主打车型，目前仍然没有启动生产。同时，法乐第公司近日表示，该车型已经进入了最后的测试认证过程中，主要涉及车载电池、热力系统、动力总成等。

去年八月份，法乐第公司租赁了汉福德市一个被废弃的轮胎工厂，准备利用现有的工厂安装生产线。获得工厂使用许可证并不意味着马上可以建设电动车生产线，这仅仅是生产线获得审批的第一步。

在过去的几个月时间里，法乐第公司主要进行汉福德工厂的清理打扫和基础设施准备工作。另外在六月份，工厂获得了汉福德市政府的建设许可证，法乐第和和建筑承包商Bernards签署了协议，对方将负责工厂建设。

在7月17日的汉福德市市政厅会议上，一位地方官员透露，制造80多辆电动车的零部件已经运到了法乐第工厂中。不过法乐第公司的电动车生产线何时组装完毕、第一辆FF91何时下线，目前仍无详细时间。

很早之前，法乐第公司就表示FF91车型计划在2018年上市。不过这个目标在公司陷入财务困境之前就已经提出，目前该公司已经修改了上市时间表。