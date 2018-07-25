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LG连续两季度亏损：看淡智能机市场 将削减投资计划

LG连续两季度亏损：看淡智能机市场 将削减投资计划
2018年07月25日 12:13 新浪科技
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LG显示股价图LG显示股价图

　　新浪科技讯 北京时间7月25日午间消息，LG显示（LG Display）今日公布其2018年第二季度财报。财报显示，LG显示公司营收同比下滑15%，至5.6万亿韩元（约合49.697亿美元）；营业亏损2280亿韩元（约合2.021亿美元）。这是该公司连续两个季度出现亏损。

　　根据汤森路透此前调查，分析师平均预计该公司当季亏损2470亿韩元（约合2.192亿美元）。

　　路透社指出，LG显示出现亏损是因为全球面板行业面临不确定性，加之中国企业扩大产能，导致面板价格下降，公司利润收缩。而面板的结构性供给过剩、厂商之间的激烈竞争局势可能还会延续下去。

　　与此同时，由于担心全球智能手机市场表现不佳，LG显示宣布，其2020年之前的投资计划将压缩3万亿韩元（约合27亿美元），但并未披露之前的资本开支目标。该公司还警告称，他们可能会调整韩国和中国的产量，以应对目前的国际局势。路透社认为，减少投资计划表明该公司看淡市场前景。

　　“由于移动市场存在不确定性，所以我们才采取这种保守方式。”LG显示公司CFO Don Kim在财报电话会议上说。

　　此前一周，另外一家苹果供应商台积电也降低了营收和投资预期。

　　但LG显示表示，资本开支的压缩不会影响其从液晶面板加速转向OLED面板的计划。在2020年之前投资约20万亿韩元生产OLED面板的计划不会改变。也就是说，受此影响的主要还是液晶面板业务。

　　中国最近批准了LG显示公司以合资方式在当地开设新的OLED工厂，该公司希望借此扩大中国电视机市场的面板销量。

　　OLED面板尚未给LG显示公司创造利润，但该公司表示，这项业务将在第三季度贡献利润。LG显示将重点投资OLED技术，重点放在大尺寸OLED电视面板领域。

　　此次转型正值传统液晶业务因为中国面板企业扩大产能而降价之际。分析师估计，液晶面板大约占到LG显示公司90%以上的营收。

　　韩国政府的数据显示，50英寸液晶面板价格今年5月同比下滑38%。NH Investment & Securities分析师John Ko说：“液晶行业已经进入下降周期，LG很难不受影响，所以我们将主要借助OLED来实现差异化。”(书聿)

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