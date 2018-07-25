福特设立自动驾驶独立部门 计划投资40亿美元

新浪科技讯 北京时间7月25日午间消息，福特汽车周二声称公司将新成立一个价值40亿美元的独立部门，以管理器自动驾驶车辆运营并正在寻求外部投资者，前不久的五月末底特律竞争对手通用汽车也对旗下的Cruise Automation部门采取了类似措施。

通用汽车剥离Cruise部门获得了来自软银集团的22.5亿美元投资，当日通用汽车股价飙升13%。软银持有的19.6%的股份使Cruise估值达115亿美元。2016年，通用汽车以约10亿美元收购了该旧金山的自动驾驶创企。

加拿大皇家银行投资银行分析师约瑟夫·斯帕克称：“福特似乎采取了通用汽车的策略，试图解锁其自动驾驶业务的价值。”

在下午的交易中，福特股价小幅上涨0.9%至10.56美元。

尽管数十家成熟企业和创业公司目前已在在全球范围内谋求各种发展，福特的高层管理相信自动驾驶车辆市场最终将汇聚在三到四家重要参与者手中，“并且他们希望成为成为其中之一，”一名熟悉福特决策思维的消息人士透露。

该消息人士还说，福特此前已经与潜其自动驾驶业务的潜在投资与软银进行商洽。

周二，福特称到2023年公司将为其新成立的Ford Autonomous Vehicles LLC（福特自动驾驶汽车有限公司）投资40亿美元，包括其之前拨给Argo AI的10亿美元指定资金，后者为福特在2017年收购的匹兹堡自动驾驶创企。

副总裁Sherif Marakby将负责带领这个位于福特于底特律新建的Corktown园区的新部门，部门将负责自动驾驶汽车研究、工程和系统集成以及福特未来自动驾驶汽车车队的业务战略和开发。

福特表示公司希望借新的部门加快商业机遇，并称“新部门将接受第三方投资”。

通用汽车的Cruise和Alphabet的Waymo通常被认为是自动驾驶汽车领域的两大佼佼者。Alphabet计划在今年晚些时候推出自动驾驶打车服务，而通用汽车的Cruise也目标在2019年引入类似服务。福特则表示其预计到2021年将自动驾驶汽车投入商业服务。(木尔)