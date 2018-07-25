腾讯云再一次回应故障：运营商网络中断导致故障

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腾讯云服务故障致部分网站无法访问：运营商光缆中断，已恢复

直击|腾讯云异常宕机故障 称运营商光缆中断所致

新浪科技讯 7月25日上午消息，腾讯云在其公众号发文，进一步声明关于7月24日腾讯云故障。

腾讯云称，7月24日监测到腾讯云广州区域部分用户出现资源访问失败、控制台登录异常等情况。经排查，确定该故障是因腾讯云广州一区的主备两条运营商网络链路同时中断所导致。并称，其随即与运营商紧急进行联合修复，该故障已于7月24日上午11：06得到解决，所有业务恢复正常。

此外，腾讯云称，虽然此次故障是因运营商不可抗中断所致，但深知故障在客观上给相应区域的用户业务带来了不良影响，这在一定程度上也辜负了这些用户对腾讯云的长期信任。腾讯云对此表示最诚恳的歉意。

昨日，多位网友反映，腾讯云官网无法登录或者登录缓慢，服务器访问不了微信接口，业务崩溃。腾讯云官方表示，目前监控到广州区域部分用户资源访问失败，控制台登录异常，初步确定运营商光缆中断，运营商已经找到断点正在连线中，运营商反馈预计30-40分钟恢复。

腾讯云客服告诉新浪科技，此次事故始于早晨8点。

9时03分，腾讯云在其论坛公告称，腾讯云目前监控到广州区域部分用户资源访问失败，控制台登录异常，初步确定运营商光缆中断，运营商正在抢修并紧急恢复中。

9时42分，腾讯云初步确定运营商光缆中断，运营商已经找到断点正在连线中，运营商反馈预计30-40分钟恢复。

10时15分，腾讯云再次公告，运营商反馈目前仍在紧张抢修中，预计恢复时间将延后。

10时55分，运营商已在紧急抢修故障链路，腾讯云联合运营商同步新建了备线，目前正在逐步恢复。

11时40分，腾讯云表示，接运营商反馈光缆中断问题已经恢复，且已验证腾讯云广州区域部分用户资源访问失败、控制台登录异常的问题已恢复。若仍有问题可提交工单或者拨打4009-100-100反馈，将尽快为用户核实处理。

此前，腾讯云就被爆因发生故障，而导致大量微信后台内容错乱，且该类事件并非只发生过一次。早在2016年7月30日上午，就应腾讯发生故障，而让不少微信用户无法登陆账号。