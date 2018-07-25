谷歌发布多款AI工具：帮大众更好地利用人工智能

新浪科技讯 北京时间7月25日早间消息，谷歌在本周的Cloud Next大会上宣布了一系列与人工智能相关的功能和服务，包括各类机器学习工具、客服工具，还有生产力工具G Suite功能升级。这些功能很多都是为了更好地推广人工智能工具。

机器学习开发工具AutoML Vision

从今天开始，机器学习开发工具AutoML Vision将推出Beta公测版，面向所有组织、企业和研究人员开放。AutoML Vision是Cloud AutoML机器学习系统的工具，允许用户针对图像和物体识别开发机器学习模型。非专业用户只需要借助图形界面和易于理解的触摸方式（例如拖拽）即可使用这些工具。

AutoML Vision在今年1月就随同Cloud AutoML项目发布，当时是Alpha版。Cloud AutoML系统可以让不具备机器学习技术和专业编程技能的非专业人士训练自己的自动学习模型，只要使用谷歌云计算服务上现有的工具即可。

AutoML Vision针对的用户是对人工智能和机器学习技术不太掌握的人群——他们可能认为人工智能很有用处，但却没有足够的资源或技术来开发自己的训练模型。

Cloud AutoML拓展新域：自然语言和翻译

谷歌推出了两个新的Cloud AutoML域：一个用于自然语言，另一个用于翻译。谷歌的口语解析和书写文字拆解能力形成了Google Assistant的基础，而其人工智能训练的翻译算法的熟练度也使得谷歌翻译在许多不同语种翻译上取得巨大成功。

当然，你不可能在没有专业知识、资源和数据集的情况下开发像谷歌那么复杂的模型和算法，但有了这些新域，该公司就能简化定制模型基础训练的启动过程。

事实上，出版巨头赫斯特（Hearst）正在使用AutoML Natural Language帮助其标记和组织不同杂志的内容，以及这些出版物的国内和国际版本。谷歌还为日本出版商日经集团提供AutoML Translation，该集团每天都会发布和翻译很多不同语种的文章。

“人工智能可以为人们赋能，我们希望将这种能力民主化，让所有人和所有企业都可以享受到——从零售到农业，从教育到医疗。”谷歌人工智能首席科学家李飞飞在声明中说，“人工智能不再是小众科技——而是每个行业中的企业的差异化因素。我们致力于提供可以带来彻底变化的工具。”

人工智能客服

除了新的Cloud AutoML域之外，谷歌还在开发一个人工智能客服产品，可以直接通过电话与用户互动。谷歌将这款产品称作Contact Center AI，它与现有的Dialogflow包绑定，可以为企业提供各种工具，方便其开发客服。

业内人士认为，Contact Center AI似乎与Duplex的模式非常相似。后者是谷歌在今年早些时候的I/O大会上推出的，可以为人们提供自己的对话人工智能助理，以便进行预约，或者通过电话完成其他日常任务。谷歌发言人则表示，Contact Center AI和Duplex是两款截然不同的产品，它们共用一些底层组件，但技术堆栈和整体目标却截然不同。

G Suite功能升级：AI语法改错

除了人工智能外，谷歌还对G Suite进行了很多功能升级。

首先，Google Docs提供语法建议等功能升级，利用机器学习算法来识别文法错误和修改意见。谷歌表示，它可以理解“a”和“an”的简单使用规则，以及从句等较为复杂的概念。

G Suite增加了新的工具，可以自动删除恶意邮件，识别可能被恶意第三方感染的用户。

同时，G Suite企业用户现在也可以选择主要数据的存储地区，例如美国、欧洲或全球。

此外，谷歌推出Smart Reply机器学习功能，可以利用人工智能针对收到的信息做出简短答复，该功能将会融入Hangouts Chat——一个类似于Slack的企业聊天平台。现有的G Suite客户可以在未来几周使用该服务。此前，谷歌在5月针对Gmail用户推出了自动邮件编写功能Smart Compose，与Smart Reply类似。

谷歌指出，除了这些更新外，该公司过去一年还为G Suite增加了接近300项新功能，而目前付费使用G Suite的企业超过400万家，包括惠而浦、博通、普华永道等知名企业。在本周的电话会议上，谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）也透露G Suite每季度的营收超过10亿美元。

其它

谷歌当天还发布了一些硬件，包括Voice Commands for Meet，这是一款语音工具，可以向Hangouts Meet硬件平台增加智能功能。在配备Hangouts Meet的会议室里，客户可以直接通过语音指令来启动会议。(书聿)