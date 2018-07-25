成功融资后：法乐第未来启动FF 91高速测试

新浪科技讯 北京时间7月25日早间消息，法乐第未来（Faraday Future）近日表示，公司在获得20亿美元投资后现金充裕，正准备将焦点重新放在FF 91全电动汽车之上。该公司目前对这款车进行高速测试。

法乐第未来上周表示，FF 91“正进入最后的测试阶段，验证电池、热力和动力总成”。在最后测试阶段，该公司将FF 91原型车带到俄亥俄州交通研究中心，进行两项测试，分别为“高速公路驾驶周期”和“时速120英里运行”。

FF 91搭载了3个电动机，动力来自130千瓦时的电池组。法乐第未来动力总成和热控制高级经理Chou Yeh表示：“这两项测试对于FF 91的工程流程至关重要。FF 91原型车的测试开发有助于在问题出现前解决问题，并在最终验证阶段继续给车辆带来价值。”

“高速公路驾驶周期”包括“以时速155英里的速度运行3分钟，随后以时速75英里的速度运行2分钟。这样的周期会在15分钟时间里重复3次。”Chou Yeh说：“我们的工程师拒绝将高速公路定义为最高速度。我们以‘德国风格’驾驶模拟来进行测试过程，对FF 91进行了严格的高速驾驶设计。目标是在极限条件下测试和衡量电池、热力和动力总成部件。”

而在“时速120英里运行”测试中，FF 91以120英里的时速在7.5英里的高速试车道上运行了55分钟，跑完了14圈，相当于105英里。Chou Yeh表示，团队对测试结果感到满意：“总体而言，我们对于高速公路测试和恒定速度测试的结果都很满意。我们的车以120英里的时速运行了近1小时，没有出现任何传动系统或热问题。我们的最初数据很乐观。坦白说，我并不认为，我们发挥了FF 91的真正潜力，我们还可以走得更远。”

一个月前，法乐第未来（Faraday Future）宣布完成20亿美元首轮融资，参与融资方为恒大健康，贾跃亭亲任首席执行官。这使得这家陷入困境的电动汽车创业公司有望摆脱持续已久的财务问题。此前法乐第未来计划于2018年将这款车推向市场。然而，财务问题导致该公司调整了生产计划。

目前，法乐第未来已经获得了加州一家现成的工厂，但在FF 91下线之前，他们似乎还有很多工作要做。(维金)