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福特成立福特自动驾驶汽车有限公司 投资40亿美元

福特成立福特自动驾驶汽车有限公司 投资40亿美元
2018年07月25日 00:26 新浪美股
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　　新浪美股讯 北京时间7月25日消息，据路透社报道，福特汽车公司表示将成立子公司福特自动驾驶汽车有限公司（Ford autonomous vehicle LLC），并预计在2030年之前对其投资40亿美元。该公司将在未来3年内生产出自动驾驶汽车。

　　福特汽车是美国第二大汽车制造商，它表示，新公司将包括自动驾驶系统集成、自动汽车研究和高级工程三大部门。目前自动驾驶部门和电气副总裁谢里夫•马拉卡比（Sherif Marakby）担任该公司CEO一职。

　　公司将坐落于福特位于底特律的科克镇（Corktown）园区，并将持有福特在Argo AI的股权。Argo AI是福特位于匹兹堡的自动驾驶系统开发合作伙伴。福特表示，40亿美元的投资包括去年在Argo AI宣布的10亿美元投资。

　　福特和宝马都计划在2021年推出自动驾驶汽车。特斯拉曾谈到要建立一个自动驾驶汽车网络，而Uber表示，尽管它的自动驾驶汽车在亚利桑那州发生事故，导致一名女性死亡，但该公司仍将坚持开发工作。至于美国最大的汽车制造商通用汽车公司，早在2016年便收购了自动驾驶汽车公司克鲁斯（Cruise）。

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