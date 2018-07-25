新款MacBook Pro机身过热时速度变慢 苹果称已经修复

新浪科技讯 北京时间7月25日凌晨消息，苹果公司周二证实，该公司新推出的2018年款MacBook Pro笔记本的运行速度会在机身过热时变慢。苹果公司称这是个bug，并表示该公司现已推出一个软件更新来修复这个问题。

苹果公司向财经媒体CNBC发出声明称：“在对许多工作负载进行了广泛的性能测试后，我们已经认定这款固件缺少了一个数位钥，影响到了温度管理系统，并可能导致新款MacBook Pro的时钟频率在严重热负载的情况下降低。今天发布的macOS High Sierra 10.13.6补充更新包含了修复这个bug的内容，建议用户安装。我们向遭遇了新系统性能表现不理想问题的任何用户表示抱歉。如我们网站上的性能测试结果所示，新款15英寸版MacBook Pro的速度最高将可提高70%，配备Touch Bar触控条的13英寸版MacBook Pro则可最高提速一倍。”

本月早些时候，苹果公司宣布推出配备Touch Bar触控条的新款MacBook Pro。随后，谷歌旗下视频网站YouTube的用户戴夫·李（Dave Lee）在7月17日发布了一段视频，他在视频中称，配备Touch Bar和英特尔酷睿i9处理器的15英寸版MacBook Pro的运行速度会在机身开始变热时有所降低，尤其在运行Adobe Premiere等应用时更是如此。

苹果公司与戴夫·李合作复制了他发现的一些问题，并开发出了上述软件更新以修复这个bug。这个bug影响到了所有配备Touch Bar的新款MacBook Pro机型，而非仅影响到戴夫·李使用的配备英特尔酷睿i9处理器的机型。但是，该bug对苹果公司此前售出的老款MacBook Pro机型则并无影响。（唐风）