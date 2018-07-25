长生生物一员工曾因非法经营疫苗被判刑

每经记者 于垚峰 实习编辑 徐 斐

据央视报道，7月24日，长生生物子公司长春长生的所有产品被暂停批签发，包括董事长在内的15人因涉嫌刑事犯罪被长春新区公安分局刑事拘留。狂犬疫苗记录造假案件一出，推倒了长生生物疫苗问题的多米诺骨牌。其疫苗的生产、流通环节亦成为社会关注的焦点。

疫苗作为特殊的药品，对运输的环节要求非常严格，需要冷链技术和专业的运输渠道。但《每日经济新闻》记者注意到，厦门思明法院经办的一起案件显示，长生生物一员工非法经营并私自将疫苗售往外地，而且是通过长途汽车站托运或亲自配送。

员工非法经营疫苗被判刑

记者从中国裁判文书网上查阅到，在厦门思明法院判决的一起非法经营疫苗案中，长生生物员工黄红成因涉嫌非法经营罪，被一审判处有期徒刑两年。

据法院认定，2013年7、8月份至2016年3月份，长生生物员工黄红成在未取得药品经营许可证的情况下，单独或伙同李志毅（另案处理），从同样未取得药品经营许可证的上家李某（另案处理）处购买总价人民币341015.52元的“水痘”、“轮状病毒”、“HIB”、“23价肺炎”等疫苗，再通过厦门湖滨南长途汽车站托运或者亲自配送，转手加价分别销售给漳州市长泰县枋洋镇卫生院防疫科的连某、漳州市漳浦县深土镇卫生院防疫科的林某、漳平市和平乡卫生院防疫科的廖某等六人，销售金额达人民币365240元，被告人黄红成从中非法获利人民币24224.48元。

江西省南昌市青山湖区防疫站一位工作人员向《每日经济新闻》记者表示，疫苗销售、运输等要获得相关部门的许可。同时，疫苗在运输过程中，需要专门的冷链车（2~8℃）来运输。“如果没有专业的运输设备，仅仅是通过长途汽车来运输，很难保证疫苗的安全。”

据悉，正规的疫苗销售过程应当是由地方疾控中心统一发货。例如有客户需要疫苗，需要通过向当地疾控中心申请疫苗及所需疫苗的配送额，之后再由该中心联系并将所需的疫苗数量及类型告诉医药公司代表，医药代表再向公司上层汇报，之后再由疫苗的生产厂家直接通过正规的配送公司将疫苗配送该地区疾控中心，最后由该中心统一发货至客户。

医药代表多次行贿被判刑

福建福州人陈君明是一个医药代表，2014~2016年间，陈君明在福建省先后代理销售长春长生的疫苗。为了打开福建市场，其先后多次向卫生防疫部门行贿。经福建省长乐市人民法院审理查明，陈君明存在以下行贿行为：

2014年7月至2016年8月，被告人陈君明为让时任某市某镇中心卫生院防疫组组长董某，在向某市疾病预防控制中心上报疫苗采购计划过程中，选择被告人陈君明所代理的长生水痘疫苗、长生大流感疫苗、长生小流感疫苗、兰州生物HIB疫苗、民海HIB疫苗，而与董某经事先商量回扣比例，先后多次在某市新达花园门口或对面建材市场门口，给予其上述疫苗回扣共计人民币35465元。

2014年7月至2015年12月，被告人陈君明为让时任某市某镇中心卫生院计划免疫工作负责人林某1，在向某市疾病预防控制中心上报疫苗采购计划过程中，选择被告人陈君明所代理的长生水痘疫苗、兰州生物HIB疫苗、民海HIB疫苗，而与林某1经事先商量回扣比例，先后多次在某市长发建材市场门口或某市标附近，给予其上述疫苗回扣共计人民币32080元。

2014年7月至2015年12月，被告人陈君明为让时任某市某镇卫生院计划免疫工作负责人陈某1，在向长乐市疾病预防控制中心上报疫苗采购计划过程中，选择被告人陈君明所代理的长生水痘疫苗、长生大流感疫苗、长生小流感疫苗、兰州生物HIB疫苗、民海HIB疫苗，而与陈某1经事先商量回扣比例，先后多次在某市卫生院旁或福州市市区，给予其上述疫苗回扣共计人民币26880元。

……

经法院查明，陈君明为销售长春长生疫苗，共向8名防疫部门工作人员行贿27次，涉及福建南平、武夷山、政和、邵武等地区。

长乐市法院认为，被告人陈君明为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物人民币4万元，还在经济往来中，违反国家规定，多次给予国家工作人员回扣，数额计人民币28.9835万元，其行为已构成行贿罪。长乐市人民检察院指控行贿罪的罪名成立，应依法追究被告人陈君明的刑事责任。

长乐市法院一审判处陈君明有期徒刑一年四个月。