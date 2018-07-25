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标准不明晰成区块链发展痛点 政府监管不容忽视

标准不明晰成区块链发展痛点 政府监管不容忽视
2018年07月25日 00:08 每日经济新闻
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　　每经记者 张虹蕾 香港报道    每经编辑 胥帅    

　　“一半是海水，一半是火焰”。用这句话来概括目前的区块链产业无疑是十分贴切。

　　一方面，众多区块链从业者和研究者向《每日经济新闻》记者感叹区块链行业“人傻钱多太好骗”，另一方面，又因为目前区块链的各项标准未能统一，很多从业者不知道“下一步棋”该往哪里走。

　　如同《每日经济新闻》记者此前多轮采访的情况一样，政策和标准的不够明晰依然是全球区块链行业发展的一大“痛点”。值得注意的是，更多人的观点则是，政策和标准并不是区块链技术发展的“绊脚石”或者“助推器”，倘若行业从业者能足够自律，政策也将不言自明。

　　●区块链需重视监管

　　7月下旬一个夜晚，在港交所附近的一个酒吧里，一群区块链从业者正在探讨区块链技术。从他们攀谈的内容不难发现，政策依然是十分关注的问题。

　　彼时已经将近凌晨，酒吧外的香港已经不像傍晚那样灯火通明，当他们谈起区块链、比特币这些名词时，他们脸上兴奋的神色仍旧难掩。

　　“在中国，有关区块链和比特币的监管政策怎么样？严格吗？”在新加坡、日韩等地进行区块链技术和发币推广的李莉（化名）向《每日经济新闻》记者问道。

　　就在6月，彼时记者在韩国探访几家区块链投资机构和相关技术企业，和此次的经历颇为相似，当时几家企业的负责人也迫切探讨区块链技术的标准化问题。

　　业界对于标准化的关注有深层次原因，就在几天前刚刚落幕的全球区块链媒体峰会上，福布斯中国CEO李思卫提到，区块链行业在过去两年发展非常快速，表面上很健康，但同时产生了一些虚假宣传，一些企业会用区块链进行题材炒作，但根本没有实质的技术和落地的场景，因而监管机构也在研究行业的细节。

　　这样的情况也被长江商学院教授、金融MBA学术主任、美国财务学会会员曹辉宁注意到。“政府的态度还没有明确的情况下，在没有掌握核心区块链技术的情况下，蹭区块链热点，这种风险是值得警惕的。”曹辉宁认为，区块链匿名的特点也有一定风险，导致相关部门对区块链的技术有一定限制，形成比较模糊的态度。

　　宣亚国际董事长兼CEO张秀兵也坦言，标准确实是区块链发展中的一个难题，各国政府对于区块链的技术都是相对比较“暧昧”，区块链技术如何和政府监管和谐共存也是不容忽视的问题。

　　“一上来跟监管是对立面，首先是不正确的。”节点资本创始合伙人杜均提醒，“如果是正经做事的，你为什么害怕监管，如果你不是在里面做事情的，你当然害怕监管。本身我们不应该害怕监管、逃避尽管，准确来说是拥抱监管。”

　　●多国试验区块链标准化

　　即便标准化政策未能明晰，但纵观全球市场，一些变化已悄然发生。

　　今年5月，工信部发布《2018中国区块链产业白皮书》。紧接着，在几天后的“2018全球区块链技术发展论坛”上，工业和信息化部信软司信息服务业处副处长李琰在致辞中透露，我国已开始着手建立区块链国家标准，计划从顶层设计推动区块链标准体系的建设。

　　在海外，一些国家也在区块链标准化方面不断试验。据《华尔街日报》消息，美国消费金融保护局（CFPB）执行负责人Mick Mulvaney周三宣布该机构将对区块链行业推出沙盒监管框架，鼓励区块链和其他金融技术创新。据《韩国时报》报道，韩国金融服务委员会于2018年7月17日宣布将进行组织重组，将组建金融创新局，以帮助该国的加密货币和区块链行业转型。

　　“不懂区块链怕被人说Out，想支持区块链又怕被带到沟里去。”陈伟星在现场提到，曾经有一位政府部门的负责人如此表述对于区块链的态度。在陈伟星看来，如何让行业有影响力的人达成一致性，互相遵守一定的规则，是非常重要的一点。目前，全球监管处于混沌期，都在制定和研究标准，处于“可以支持可以不支持”的阶段，需要提升自身分辨力。

　　“监管可以给行业划定一些红线。”在区块链投资人赵东看来，区块链和很多行业都有相关性，监管方面可以划定一些不能碰的范围，再在允许的空间内进行创新。

　　如同曹辉宁所述，如果能保证整个区块链生态系统在透明的机制下运作，那么政府也会增强对不法行为的打击力度。显然，在合法合规的大前提下，进行区块链技术研发应该是所有项目或企业秉持不变的初心。陈伟星还提到，监管不是最重要的，最重要的是行业自律，到时候政策自然会支持。

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