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特斯拉副总裁辞职 跳槽至奢侈品电商任CEO

特斯拉副总裁辞职 跳槽至奢侈品电商任CEO
2018年07月24日 21:47 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月24日晚间消息，奢侈品在线零售商Moda Operandi今日宣布，任命特斯拉前高管加内什·斯里瓦茨（Ganesh Srivats）为公司新任CEO。

　　斯里瓦茨将于8月1日正式上任。Moda Operandi原CEO迪波拉·尼科德莫斯（Deborah Nicodemus）5年前加盟Moda Operandi，下个月起将继续担任公司顾问。

　　加盟Moda Operandi之前，斯里瓦茨为特斯拉副总裁，主要负责开发北美和EMEA（欧洲、中东和非洲）地区业务，同时也负责Tesla.com网站、数字产品、营销和其他一些业务，如Model X和Model 3的上市推广。加盟特斯拉前，斯里瓦茨曾在英国奢侈品牌Burberry公司任职十年。

　　今年，特斯拉销售与服务团队高层变动频繁，已有多位高管离职。今年2月，特斯拉销售与服务总裁乔·麦克尼尔（Jon McNeil）离职并加入Lyft。

　　上个月有报道称，特斯拉全球服务和客户体验副总裁卡里姆·波斯塔（Karim Bousta）也将离职。当时该报道还称，麦克尼尔离职后，斯里瓦茨的职责有了扩大，但斯里瓦茨近期也已离职。(李明)

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